CON CLARIDAD.- Ante las complicaciones que surgieron, motivadas por los gobernadores inconformes con el manejo que lleva la pandemia del Covid 19, el presidente de la Conago y gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, habló muy a su estilo, concertador, en medios de comunicación de alcance nacional y les recordó la necesidad de trabajar juntos, porque todos enfrentan una emergencia sanitaria que genera presiones para los gobiernos federal, estatales y municipales, hay grave daño económico y se requiere responsabilidad y trabajo en un marco de respeto.

VIENE AMLO.- Antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que a pesar de la pandemia del Covid 19, vienen elecciones el próximo año, hay bulla y ruido por parte de algunos gobernadores. Señaló que está dispuesto a escucharlos. “Me acabo de reunir con el presidente de la Conavo, y estaré en San Luis Potosí en 10 días. Me reuniré con todos los gobernadores, me faltan los del norte, voy a escucharlos”. Hizo hincapié en que platicó con el mandatario de Nayarit y a pesar de que pertenecen a movimientos políticos diferentes, hubo respeto y coordinación para avanzar en medio de la contingencia sanitaria.

MAL.- Muy mal el municipio de Real de Catorce que sigue abierto al turismo en medio de la pandemia, la gente va y viene sin importar las cifras que llevamos de tanto muerto. Ni la autoridad entiende.

ROLANDO.- Rolando Hervert, se puso a decir en un video que tener Covid es la muerte, pero no pensó eso antes de ir a enfiestarse en una convivencia muy sonada y criticada en el mes de mayo. Las acciones tienen consecuencias, que no ande concientizando ahora, no se vale, ni le creemos. Da coraje.

MEDIDAS DRÁSTICAS.- Es necesario que las autoridades tomen medidas más drásticas para evitar el contagio, aunque muchas veces por miedo al costo político optan por permitir que cada quien haga lo que quiera; es injusto que, quienes siguen las normas de sanidad, se contagien por quienes no las toman en cuenta.

GASTALÓN.- El Ayuntamiento panista de la Capital sigue derrochando dinero a manos llenas para promover su imagen, pero en medios nacionales, que regularmente son muy caros. Lamentablemente ni el Ceepac, ni el INE toman cartas en el asunto. Ni el PAN que se dice tan puritano en eso de gastar el dinero público en la promoción de la imagen personal. Los potosinos ya los están conociendo por su doble moral.

PRUEBAS RÁPIDAS.- Las pruebas rápidas de Covid-19 son indispensables para la estrategia de contención de la enfermedad y recibir atención médica a tiempo, además de evitar que el contagio se propague, pero las autoridades no tienen las suficientes para aplicarlas en la población y por eso estamos como estamos.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle de Fray Antonio Vázquez Espinoza, entre Salvador Nava y Fray Antonio Villaseñor hay un mega bache a la mitad del arroyo vehicular que está afectando la circulación, pues es casi imposible esquivarlo y los autos caen bruscamente en éste, por lo que vecinos del lugar, piden que se repare bien y no se parche como otros baches, pues el tamaño es inmenso.

BACHE.- En el cruce de Cordillera Real y Avenida Sierra Leona hay otro bache que se está formando, debido a que el agua que se acumula en la zona cada que llueve ha reblandecido el pavimento. Es urgente que lo reparen porque por esta parte circulan muchos automóviles y camiones urbanos, y con el paso de estos se va haciendo más grande

LAMENTABLE DECESO.- El deceso del regidor del municipio de Alaquines, Juan Manuel Martínez Moreno, reportado este martes, caló hondo en aquella demarcación, porque era un funcionario muy estimado y siempre en pie de lucha. El Ayuntamiento envió oportunamente sus condolencias a su familia. Además, era un destacado militante panista.

ADIÓS AL LIRIO.- Tal y como se adelantó en El Sol de San Luis, con oportunas gráficas, ya casi termina por retirarse el lirio acuático de la presa San José. Según el Interapas, con una inversión de 3.9 millones de pesos y tras dos meses de labores, ya se está a un 98 por ciento de concluir las labores.