· Decisión unilateral de los EU

· Roban 387 mil en Himalaya

DEFIENDEN EXPORTACIONES.- El Gobierno Federal prepara un reclamo al gobierno de los Estados Unidos por impedir la exportación de productos agrícolas mexicanos, que representan una caída en los ingresos de sector agropecuario hasta por cinco mil millones de dólares anuales y riesgo de aplicación de aranceles. El presidente de la Conago, el gobernador Juan Manuel Carreras, prepara la integración de un documento firmado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la de Sonora, así como 30 mandatarios estatales, para respaldar a las autoridades mexicanas, ante una postura unilateral e ilegal norteamericana, fuera de las reglas del T-MEC.

PÉRDIDA DE EMPLEOS.- La postura del Departamento de Agricultura de EU debe rectificarse porque trastocará un millón 400 mil empleos en el campo mexicano y sin que se trate de un conflicto entre naciones, la CONAGO respaldará con todo al presidente López Obrador porque están atoradas las exportaciones de miles de toneladas de berenjena, calabacita, pimiento, pepino, mora, uva, fresa, espárrago, etc., en una medida que da al traste con el convenio multilateral que apenas entró en vigor este mes.

SIGUEN LOS ROBOS.- Ahora fue un cuentahabiente al que le volaron algo así como 387 mil pesos, al salir del banco del Bajío ubicado en la avenida Himalaya, en plenas Lomas. Los changos se fueron en una motocicleta sin que ninguna autoridad interviniera, lo que levantó polvareda y temor entre los vecinos por la falta de vigilancia en esa zona poniente de la capital.

¿REGALAN EL AGUA?.- Corre el chisme que el Interapas le da gratis a un poderoso empresario el líquido, lo que deja muy mal parado al titular Ricardo Fermín Purata, quien por cierto dicen usa los vehículos del organismo hasta para ir a comprar garrafones de agua a la tienda, lo que dicen no se vale, ¿pues no que son oficiales y se pagan con los impuestos de los potosinos? Lo grave es que mientras miles de familias no tienen líquido ni para las más mínimas necesidades, este se regala a familias pudientes. Qué bárbaros, no que muy honrados.

LA SOSPECHA.- Después de que el presidente de la Jucopo informó que dio positivo a Covid-19, surgió la versión de que también el coordinador de Comunicación Social del Congreso está contagiado, aunque como ni va a trabajar, no ha confirmado o negado el dato, pues poco se le ve en el recinto legislativo. Seguro fue en alguna fiesta, como su jefe.

COVID-19.- Una turista que viajó a California en días recientes se percató que en Estados Unidos no tienen filtros sanitarios para detectar casos de Coronavirus. Hay más medidas de seguridad en México y nos quejamos tanto.

USA.- Nos cuentan que en los aeropuertos norteamericanos ni siquiera le preguntan a la gente de dónde viene, a dónde va, mientras que en las bases aéreas de México si hay una preguntadera y además te toman la temperatura. Qué le sucede a la potencia que se dice la más importante del mundo?

CUBREBOCAS.- La decisión del Cabildo capitalino, de que el cubrebocas sea obligatorio al menos en comercios, es una de las primeras medidas para lograr que el número de contagios por Covid-19 disminuya. Será Comercio la encargada de que la medida se aplique. Ya se verá cómo lo toma la ciudadanía.

HIGIENE.- Hay comerciantes ambulantes que se quejan que las autoridades no los dejan trabajar, pero hay algunos que ni aplican las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios. Hay quienes venden alimentos y ni cubrebocas utilizan. Otros aplican los protocolos, pero lamentablemente no son todos.

PRI y PT.- Mientras que otros partidos están muy activos entregando despensas y apoyos económicos a la población soledense, en el PRI y el PT, ni en tiempos de Covid-19 tienen la disposición de ayudar a su, dicho sea de paso, poca militancia en el municipio, menos a los ciudadanos en general.

AFILIACIÓN.- Ya que hablamos del PT, están muy activos invitando a la población a afiliarse al partido a través de redes sociales, la triste realidad es que las familias en Soledad no necesitan adherirse a un partido en este momento, sino apoyo desde alimentario hasta laboral.