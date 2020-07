*Ven la reactivación económica

*Ignorancia del líder de la FUP

REUNIÓN CON HACIENDA.- Por parte de las actividades de la Conferencia Nacional de Gobernadores, esta vez su presidente, Juan Manuel Carreras López, sostuvo una reunión con el titular de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, con quien se trató formalmente temas económicos que avizoran cuanto antes, la reactivación económica.

URGE RECAPITALIZACION.- La visión de país que esgrime el presidente de la CONAGO, es que el sector empresarial y el productivo están caídos por los efectos de una larga pandemia del Covid 19, y es preciso ver cómo se comportará en los siguientes meses, si se prevén disminuciones importantes en la captación de impuestos, pero en todo caso, si es así, del remanente, buscar que el recurso pueda ser compartido entre todos los estados y así, enfrentar la pandemia

MAL EJEMPLO.- Mientras la comunidad universitaria se encuentra inmersa en la aplicación del examen de admisión en la nueva normalidad acatándose todas las medidas sanitarias, el presidente de la FUP, Óscar Patiño, puso el mal ejemplo al presentarse en un filtro de la UASLP sin el cubrebocas obligatorio, como si tuviera influencias o un trato de excepción, cuando es una medida general aplicable a todos, con esos desplantes solo muestra su irresponsabilidad.

AVANZAN EXAMENES.- A la segunda jornada del examen de admisión a la UASLP, acudieron 4 mil 749 aspirantes a las facultades de Contaduría y Administración, Agronomía y Veterinaria, Ingeniería y Psicología, Ciencias de la Información; a la Prepa de Matehuala y la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, sin ningún contratiempo y con el cumplimiento de las normas sanitarias. El sector privado reconoció al Rector Alejandro Zermeño Guerra por su disposición y empeño en estos momentos críticos de la pandemia.

INTERESANTE.- En su visita a la UASLP el titular de la Sege Joel Ramírez Díaz dijo que el éxito en la aplicación del examen de la Universidad, por todas las medidas que se tomaron, sentará un precedente a nivel nacional, que seguramente será retomado por otras instituciones de educación superior del país para realizar eventos similares, lo que representa un reconocimiento al trabajo realizado por la institución.

VENTANEADO.- El vice fiscal Aarón Castro ventaneo al abogado Salvador Rincón Iglesias al señalar que no lleva ningún caso de demanda y así, parece ser que al abogado litiga solo en los medios con el tema de Invercop, pues dijo que representa a 90 personas y en la manifestación de ayer lo acompañaron con mantas 10 amigos, además de que sólo se la pasa en la puertas de la fiscalía.

RIDICULO.- Los que andan promoviendo la guerra sucia entre candidatos, pagando comentarios en medios nacionales, fueron desenmascarados feamente en un diario del país, en donde se dice nombre y apellido de quien inició la guerra sucia, con temas que ya fueron juzgados y que ahora trata de revivir para quitar de en medio a contrincantes políticos. La quemada estuvo de alarido y lo peor es que dejó en ridículo a quienes promueven esa guerra sucia desde las sombras, que ensombrece el proceso electoral del 2021, en la entidad.

CONDOLENCIA.- El Sindicato Único de Trabajadores de El Sol de San Luis, y los trabajadores adheridos a la Federación Estatal de Agrupaciones Obreras y Campesinas de San Luis Potosí, (CROM), lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo Florencio Arista Rodríguez, por lo que nos unimos a la pena que embarga a su familia.

A LA DERIVA.- Personas afectadas por Invercorp se encuentran desesperadas porque la investigación de presunto fraude, no avanza en la Fiscalía, y mientras ellos esperan justicia, la Fiscalía argumenta que no ha podido avanzar porque los denunciantes no aportaron pruebas.

LE VALIÓ.- Apenas la semana pasada el dirigente estatal PAN recomendó a los aspirantes a una candidatura, evitar actos proselitistas al haber regresado San Luis Potosí al semáforo Rojo, sin embargo el fin de semana, Alejandro Lozano se reunió con mujeres en Xilitla, y aunque afirmó que se aplicaron las medidas sanitarias, en las fotografías del evento se observa a personas sin cubrebocas y sin sana distancia.