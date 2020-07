*Bailongos en la col. Insurgentes

*Hundimiento en la Manuel Nava

EXAMEN DE ADMISIÓN.- Este lunes fue el primer día de exámenes de admisión de la UASLP bajo las medidas sanitarias y se desarrolló de manera ordenada y sin contratiempos pese a las lluvias, y el Rector Alejandro Zermeño Guerra permanece muy atento al cumplimiento de las disposiciones de las autoridades de Salud, además de reconocer el empeño de los funcionarios universitarios y docentes para que los aspirantes realicen el examen de la mejor manera en la llamada nueva normalidad.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN.- Como cada año, se incrementan las cuotas de inscripción de la UASLP considerando siempre la inflación, por lo que no es ninguna novedad ni motivo de controversia pese que no falta quien busque llevar agua a su molino, no fue un 10 por ciento generalizado como se dijo por ahí, no se debe desinformar a la comunidad universitaria. Se debe tomar en cuenta que las finanzas de las instituciones de educación superior se han visto afectadas por las políticas federales y la contracción generada por la pandemia del Covid-19.

NO AGUANTAN A FIESTEROS.- Vecinos cercanos a la Colonia Insurgentes allá por Escalerillas reportaron una serie de bailongos que se organizan en ese lugar, con música hasta altas horas de la noche, lo que ha generado preocupación entre las zonas cercanas, pues pese a que se ha reportado constantemente, tanto al Ayuntamiento de la Capital, como al 911 y al C4, nadie atiende las demandas justificadas de las familias, para poner orden y explicar el por qué, en plena pandemia se han autorizado bailongos, de los cuales hay videos, donde se observa luces de neón, se escucha la música a todo volumen y un verdadero relajo. Exigen a las autoridades responsables que tomen cartas en el asunto para poner un alto al relajo que se hace “con autorización de quién” y no se considera a las familias de las zonas aledañas, que tienen derecho a dormir en paz. Servidos.

MAL HECHOS.- Ayer cayó una familia en su auto en un hoyanco que abrió el ayuntamiento de la Capital, en la avenida Universidad, en la subida del Distribuidor, zona peligrosísima. La mini obra, como que fue solo para justificar algún presupuesto, pues solo quitaron el piso y medio colocaron señalamientos, dejando abierto el hoyanco por lo menos un mes, ayer hizo crisis por las lluvias y como siempre no hay a quien reclamar. ¿Por cierto en que se gastará el ayuntamiento ahora sus recursos si da malos servicios y trabaja a medio gas por la pandemia?

DEMANDADOS.- En denuncia ciudadana reportada a ABC Radio, alrededor de 40 trabajadores de la Sedesore se quejan de malos manejos de recurso FISE por parte del administrador Jorge Romo, por lo que luego de ser despedidos levantaron una demanda laboral en contra de la institución solicitando su reinstalación, sentencian que llegarán hasta sus últimas consecuencias y piden la intervención del titular de la dependencia, Alberto Elías o del propio gobernador.

PIDEN CAMBIAR DIRIGENCIA.- Gran parte del sector obrero potosino calienta ánimos, ya que se acerca la fecha para ratificar o cambiar sus representaciones sindicales, y por primera vez en muchos años la CTM es desafiada. En días pasados se han reportado despidos en empresas de la zona industrial sin que esta central obrera hiciera algo al respecto por lo que trabajadores agremiados han manifestado la urgencia en el cambio de dirigencia o de central obrera, así sucedió por ejemplo en la empresa Draxlmaier.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle de Reforma, a la altura de Coppel, hay un hundimiento que cada que lo "reparan" sólo rellenan el espacio, pero no resuelve el problema, porque con el tiempo y el paso de los vehículos se vuelve a formar.

HUNDIMIENTO.- En la avenida Dr. Manuel Nava, a la altura del Bancomer, hay una parte del pavimento que se hunde porque hay un colector pluvial en esa zona, sin embargo los autos pasan a una velocidad muy rápida y caen muy fuerte en esta parte. Se debería emparejar el pavimento para evitar daños posteriores.

CUIDAR.- La policía municipal estará cuidando la realización del examen de admisión de la UASLP que comenzó ayer lunes, la pregunta es, qué van a cuidar?, que no copien los alumnos o qué, hay mejores cosas en que entretener a los azules.