LES GANARON.- Ciudad Valles le ganó al ayuntamiento de la Capital Potosina y más que andar anunciando medidas de protección a la población para evitar contagios por el Covid-19, que sirven para nada, tomó la decisión de multar a quienes no utilicen el cubrebocas, como ya ocurre en muchas ciudades del mundo y demostró que con voluntad se hacen bien las cosas. La sanción será hasta de mil 042 pesos a quien no cumpla con la medida contemplada en el Bando de Policía y Buen Gobierno y seguramente que ayudará a evitar riesgos de salud. Tan sencillo que era.

MAL EJEMPLO.- Tanto los diputados del PAN como el alcalde de la Capital del blanquiazul, andan ya en campaña para ser elegidos como candidatos a la gubernatura del Estado y han dejado a un lado sus responsabilidad, tanto en el Congreso del Estado, como en el Ayuntamiento Capitalino, lo que demuestra que todo lo dicho de que ese partido de que trabaja por los ciudadanos son sólo mentiras. Como dice el dicho “cae primero un hablador, que un cojo”

UASLP.- Se realizó la tercera y última reunión con Comisiones de Admisión, dentro del proceso Admisión de Aspirantes a la UASLP, certificado en ISO 9001:2015, cumpliendo con las indicaciones de las autoridades sanitarias.

IGLESIA.- Se sacó de onda, el padre Priego, cuando una reportera le informó en la rueda de prensa del miércoles, que una de las bailarinas de table dance que se manifestó ayer, era hombre. Eso era para las mangas del chaleco de López Dóriga.

FAZ Y GALLARDO.- La designación de Martín Faz Mora como consejero ciudadano del INE estuvo a punto de caerse por sus nexos con grupos políticos de derecha e incluso se recordó que fue dirigente estatal de México Posible, partido de Patricia Mercado, dato que ocultó en su documentación porque lo hacía inelegible. El que contribuyó a lograr el consenso a favor de Faz fue el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona; se reunieron para dialogar a petición del ahora consejero, quien le dijo que había malos entendidos y que nunca ha tenido malas intenciones contra el movimiento gallardista.

INSENSIBLES.- La crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 ha generado más desigualdad y los ambulantes no tienen otra opción que salir a las calles a ganarse el sustento diario, eso no lo entiende la CANACO que le exige al ayuntamiento capitalino que actué con mano dura, cuando el comercio establecido no deja de quejarse por la falta de ayuda económica del gobierno federal.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle de Sierra Tarahumara esquina con Cordillera del Sur en Lomas 3a sección, hay un árbol en la banqueta que sus raíces han levantado casi por completo el pavimento, lo que lo vuelve peligroso para los peatones porque podrían tropezar.

BACHES.- En la calle Acerina, entre Granate y Ópalo de la colonia Esmeralda, hay algunos baches de gran profundidad que están complicando el flujo vehicular de la zona; vecinos del lugar reportan que estos desperfectos ya tienen varios meses y las autoridades jamás han ido a repararlos.

PREOCUPADOS.- A través de change.org piden que en San Luis Potosí sea obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos urbanos, que incluye las calles, plazas y parques, así como en transporte público y comercios en general; a cinco horas de haberse lanzado la convocatoria, ya acumulaba más de 500 firmas de apoyo de personas que ven la obligatoriedad como única opción para revertir la ola de contagios.

NO DA UNA.- Entre los manifestantes de este miércoles en Carranza, había propietarios de sillas de bolero que denuncian temor de despojo por parte de Rocío Zavala, quien dicen, les ha prometido a sus trabajadores que les dotará de una silla para "mandar a volar" a quienes ya no se dedican a este oficio; el problema es que algunas sillas son de personas de la tercera edad que ya no pueden trabajar y las alquilan como única fuente de ingresos.