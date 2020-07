GRAN RECIBIMIENTO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió en el Palacio Nacional al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Juan Manuel Carreras López, en una primera visita que se desarrolló en un ambiente de respeto y cordialidad. Viejos conocidos en llevar beneficios sociales a los grupos más desprotegidos, establecieron el compromiso de que los asuntos de Estado que abordarán serán dentro de un ámbito democrático, plural y franco y el primero de ellos, por ahora, el de mayor relevancia, es la conjunción de esfuerzos entre el Gobierno Federal y los 32 gobernadores para encabezar una cruzada médico-científica y disminuir los efectos de la pandemia del Covid 19 en el territorio nacional en el corto plazo.

VENDRÁ EN UN MES.- En el transcurso de esta presentación de Carreras López como presidente de la CONAGO, a la que también asistieron la secretaria de Gobernación del Gobierno Federal, Olga Sánchez Cordero y el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, el Presidente López Obrador le anunció una visita a San Luis Potosí antes de la celebración de la próxima Reunión Plenaria de la CONAGO en cinco semanas y de que rinda su II Informe de Gobierno a las y los mexicanos el próximo primero de septiembre. En conclusión, la entrevista entre ambos Presidentes augura un respaldo presidencial inédito para el mandatario potosino.

¿EN CAMPAÑA?- El alcalde capitalino Xavier Nava, ya se encuentra completamente enfocado en las elecciones del próximo año, y este martes en pleno horario laboral abandonó sus responsabilidades en la capital para participar en una reunión en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), de cara a la elección del candidato a gobernador por el blanquiazul. Apareció en fotografías acompañando al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, al Estatal, Juan Francisco Aguilar Hernández, a los otros seis aspirantes a dicha candidatura por el PAN, y otros funcionarios partidistas. Ni hablar por eso la ciudad está como está.

LOS CITARÁN.- Aseguran que debido a que el colector sanitario El Sauzalito, colapsó tan pronto como fue concluido, la Auditoría Superior de la Federación requirió al organismo para que devuelva los 5 millones de pesos que se le entregaron al organismo para dicha obra. ¡Orale!

NO ENTIENDEN.- No cabe duda que los antreros no entienden que nos estamos muriendo por Covid-19, y aún así quieren abrir. Todos tienen problemas, no sólo ellos, hay que tener un poquito de conciencia y evitar propagar más el virus.

AFORE.- Andan los de las afores de casa en casa, buscando incautos en esta época Covid-19, y lo hacen sin tomar Sana Distancia y sin medidas de sanidad.

SORPRESAS PANISTAS.- El presidente del PAN Marko Cortes se sorprendió con las encuestas que le presentaron en las reuniones con los siete aspirantes potosinos a la gubernatura pues sólo aparecen 4 pre candidatos, donde Octavio Pedroza y Xavier Nava encabezan el grado de conocimiento y ordenó que el encuestador de Guadalajara Jaime Martínez haga las cosas bien y con seriedad.

PATITO.- El asunto generó preocupación cuando el panista se dio cuenta que en la encuesta de careo frente a Esteban Moctezuma, Xavier Azuara no aparecía -tampoco en la primera de conocimiento- que Sonia Mendoza anda abajo del Boris y que Xavier Nava sigue hasta siete puntos abajo de Octavio. Total que se harán nuevas encuestas en el CEN panista, eso les prometieron .

ATIENDEN DENUNCIAS.- Frecuentemente se reciben solicitudes en Desarrollo Urbano quejas ciudadanas, con respecto a la solución de problemas como bacheo, limpieza y atención al sistema hidráulico del municipio, como sucedió recientemente al ser repuesta la tapa de un coladera o brocal en la colonia Los Fresnos.