· El gran reto de la pandemia

· Gente vendiendo en tianguis

RESPUESTAS.- La ciudadanía observa incrédula lo que está ocurriendo con lo que se informa y se dice de la pandemia provocada por el Covid-19, pero hay aun mucha incredulidad sobre los mensajes que emiten las instituciones de salud, el gobierno, los empresarios y los medios incluyendo las redes sociales, por una simple razón: El manejo de comunicación en los tres niveles de gobierno ha sido desastroso y si, así ha sido en ese tema, cómo estará en Salud.

SENTIMENTALOIDES.- Si se observa lo que se maneja para atemperar los contagios, son los mensajes de siempre, con una fuerte carga sentimentaloide, que en vez de crear una cultura del autocuidado, buscan atemorizar a la población, algo así como el cuento de “ahí viene el lobo y te comerá”, que la primera vez funcionó, pero después ya no. Lo comentamos por el desigual impacto que estos tienen en la población. No es lo mismo que le digan a un empresario, a un funcionario, a un diputado, a un burócrata o líder de un partido político “quédate en casa” que a un obrero o al resto de la población que vive al día y debe salir a la calle a trabajar para comer.

CUESTIONAMIENTO.- Sociedades avanzadas cuestionan lo que está ocurriendo y se preguntan si las reglas emitidas son las que se requieren, pero también se preguntan si no se ha sobredimensionado el problema. Esta crisis si hacemos un poco de memoria se parece a la ocurrida a la que inició hace 10 años de la inseguridad en la que se emitían mensajes, “como no salga por las noches”, “restaurantes y antros deben cerrar temprano”, “hay que reforzar la seguridad” y se generó una compra compulsiva de armamento, cámaras de seguridad, contratación de guaruras, etcétera y una gran parte del presupuesto federal se destinó a comprar y comprar e importar de otros países armamento y equipos preventivos.

COMPRAS COMPULSIVAS.- Hoy el miedo es a los contagios y se ha disparado el gasto público y privado en compra de equipo e infraestructura para prevenirlo, remediarlo, etcétera ¿y la población? Nadie se pregunta, nadie cuestiona, todos asumimos que así es ¿empero, así será? Escuchamos que miles y miles de millones se han gastado para enfrentar la pandemia, también que se adquieren deudas con bancos y el extranjero para enfrentarla, pero y mientras. Pero ¿y los otros problemas sociales?

FALTA MUCHO.- Si a esas vamos, en educación hay muchas carencias y la gente muere por no educarse, por no contar con buenos servicios públicos, por falta de áreas de recreación, por malos sistemas de salud, por vivir en viviendas de 90 metros cuadrados, por la corrupción, por el abuso de los políticos y de quienes no les pagan salarios justos, por la falta de empleo, de agua, drenaje, comida saludable, etcétera ¿Eso no es también una pandemia?

PROPUESTAS.- Luego nos preguntamos que por qué la gente anda en la calle, sin cubrebocas, vendiendo chácharas en los tianguis, comprando alimentos baratos en los mercaditos, pues por eso, por la desigualdad. Entonces lo que hay que hacer en vez de atemorizar es asumir, que algo no está funcionando bien y que es tiempo de cambiar.

A TRABAJAR.- Que quienes pueden estar en casa, porque así lo dice Salud, pero que viven del presupuesto, como funcionarios públicos, diputados, académicos, directores municipales, empleados federales, investigadores de todos los niveles, líderes de partidos políticos, que sólo salen cuando hay elecciones, mejor ayuden a la sociedad que les paga con sus impuestos y abran canales de discusión y participación para encontrar las mejores soluciones, colegios de profesionistas, etcétera que son beneficiarios del sistema. Que usen su tiempo en algo útil y ayuden a quienes no tienen ese beneficio y sólo estén en sus casas dirigiendo desde ahí a sus subordinados.

EJÉRCITO.- ¿De que sirve un ejército de políticos, burócratas, académicos de universidades, ganando altos salarios, sino pueden siquiera abrir un foro de discusión sobre lo que está ocurriendo, pero principalmente cómo enfrentarla?