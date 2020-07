PRIMER PASO.--- El primer paso del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), muy a su estilo, el que conoce, las inversiones y los empleos. Formalizó compromiso de trabajo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) para que a través de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANETUR) se impulse una amplia agenda para apuntalar con inversiones y empleos al sector turístico del país, porque es un gran motor del desarrollo, aportador del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y cadena virtual para conectar con miles de micro, pequeñas y medianas empresas que son sus abastecedoras y rescatarlas económicamente.

LLAMADO DE ATENCIÓN.--- En reunión con empresarios, directivos de medios de comunicación y presidentes municipales, el Gobernador Carreras López, los exhortó a dialogar con su gente para que cesen las indisciplinas, que adopten los protocolos sanitarios porque los contagios del Covid-19 están muy altos y es preciso bajarlos inmediatamente. Antes, explicó que la Federación a través de los Servicios de Salud ubicó a San Luis Potosí en semáforo rojo, se acatará y se ajustarán todas las actividades, hasta las productivas y económicas, es decir, volveremos a la cuarentena domiciliaria, a la pobreza.

AL POR MAYOR.- El dirigente estatal en funciones de Morena, Sergio Serrano Soriano, informa que dio 30 nombramientos en igual número de municipios a dirigentes, no obstante que ya se va y que esos papeles no tendrán validez. El próximo 25 de Julio habrá consejo estatal donde seguramente le darán las gracias, por eso, todo lo que haga ahora no tendrá validez y eso seguramente va a desatar nuevas inconformidades.

INIMAGINABLE.- Nadie se imaginó nunca que el PRD en su afán por subsistir electoralmente haya hecho alianzas con los grupos conservadores panistas que impulsan la candidatura de Xavier Nava a la gubernatura, pero como en la guerra y el amor todo se vale, los del partido del sol azteca cambiaron de dueño y ahora van por una nueva aventura.

LUZ.— Que se ha ido la luz en el Hospital Covid-19 de Soledad de Graciano Sánchez, además de que los pacientes están esperando horas para poder recibirlos en las instituciones sanitarias.

¿AHORA SÍ?— San Luis Potosí, está prometiendo más posibilidades de hospitalización en el Estado para atender a los pacientes Covid-19, seguramente ahora sí abrirán las nuevas puertas del Hospital Central de Especialidades, “Dr. Ignacio Morones Prieto”, edificio que tenían cuidado para su inauguración.

CONFIANZA.-- Sectores productivos de las zonas huasteca, media y altiplano han solicitado el apoyo del diputado Rolando Hervert Lara, para que sea el gestor ante los diferentes niveles de gobierno y se implementen acciones que les permitan superar la grave crisis en que los mantiene la contingencia sanitaria por el Covid-19, piden que se les dejé operar con el compromiso de cumplir con todas las medidas de seguridad, ese acercamiento de sectores productivos refleja la confianza que se le tiene al legislador.

PERIODOS EXTRAORDINARIOS.-- El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Diputado Martín Juárez Córdova, trabaja coordinadamente con los presidentes de las comisiones legislativas para desahogar iniciativas que se encuentran en estudio, el objetivo es emitir a la brevedad el dictamen para poder convocar a periodos extraordinarios y sacar adelante los pendientes, es decir, a pesar de la contingencia sanitaria se sigue trabajando en el Poder Legislativo.