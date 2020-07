*Asume el gobernador la Conago

*Va UASLP examen de admisión

RENUEVA CONAGO.- El gobernador Juan Manuel Carreras asume hoy la CONAGO, con un sólido respaldo de sus pares y del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene excelentes relaciones, incluso antes de que llegara al encargo, lo que seguramente le abrirá posibilidades de llegar a los mejores acuerdos en los asuntos que plantean las diferentes regiones de México. La tarea no es sencilla, sin embargo, Carreras López tiene la calma y la capacidad de concertación, la habilidad política para lograrlo. Suerte.

ALIANZA FEDERALISTA.- En Durango, los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista dieron la bienvenida al mandatario potosino y a Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, quienes se unen a la unión de gobernadores buscando palear los efectos económicos adversos que ha dejado el Covid 19 en territorio mexicano. Al ser cuestionado sobre si hubo algún interés partidista en la reunión para el Proceso electoral del 2021, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, negó que siquiera se tocara el tema pues la prioridad de todos los gobiernos estatales es combatir a la pandemia, social y económicamente.

EXAMEN DE ADMISIÓN.- La UASLP informó que ya tiene todo listo para aplicar el examen de admisión del 27 al 30 de julio, con todas las medidas sanitarias establecidas por las autoridades del ramo, si el semáforo sanitario continúa en naranja no habrá cambios en las fechas; por lo que se recuerda que el viernes 17 de julio, será el último día para que los aspirantes acudan a las oficinas de Servicios Escolares para resolver cualquier duda sobre su pase de admisión.

PAN MAL.- Muy malos los resultados que ha dado el Partido Acción Nacional al pueblo de México, primero con la gestión del ex presidente Felipe Calderón quien ensangrentó al país y lo llevó a una lucha fracticida en contra del narcotráfico, que ahora se sabe fue solo para proteger presuntamente al cartel del Chapo, por lo que ahora su titular de Seguridad Federal Genaro García Luna, esta siendo procesado en los Estados Unidos por proteger a un narco y además enriquecerse con dinero que recibió.

FUE UNA FARSA.- El final de esta historia aun no se ha terminado de escribir y no se descarta incluso que el ex presidente panistas sea citado a declarar en un tribunal norteamericano por permitir que su titular de Seguridad este inmiscuido en el tráfico de estupefacientes y de haber recibido sobornos poco claros, por lo que habrá que esperar a ver que sucede, pero por lo pronto la ciudadanía ve con tristeza que todo lo que se prometió por el PAN solo fue una farsa.

DESCREDITO.- Lo lamentable es que la novela sigue y ahora están señalando a ex legisladoras federales en el caso de Lozoya y el tema de Pemex, por lo que poco se podrá rescatar de ese partido que ha dado muy malos resultados a los mexicanos y si a eso se le suma, lo que ha ocurrido a nivel local, en la presidencia municipal, pues el desencanto es mayor. Ya que la ciudad sigue abandonado y hay una administración gris con muchos claroscuros y acusaciones muy graves, por lo que seguramente los ciudadanos cobrarán en las urnas, ese descredito en el que ha caído el PAN tanto a nivel local como nacional.

DEFENSA.- Sonia Mendoza Díaz dio la cara ante las imputaciones de que formó parte de una red de corrupción que benefició al ex director de Pémex Emilio Lozoya, aprobando la reforma energética cuando fue senadora de la República; además de las demandas penales que presentará, expuso que es lamentable el machismo y la guerra sucia de quienes buscan frenar sus aspiraciones de ser gobernadora de San Luis, pero se defenderá de quienes la injurian.

POR PIERNAS.- Pedro César Carrizales “El Mijis” que anda en bicicleta “haciendo patria y construyendo un México más chido”, tuvo que salir por piernas de Jalisco ya que la Policía y grupos criminales le pidieron amablemente que se regresara “a su rancho o se lo cargaba la….injusticia” por lo que el salvador de México tuvo que agarrar a sus compas y obedecer, claro, previo video en redes sociales para seguir en su papel permanente de víctima.

NO FUE.- El presidente municipal de San Luis Potosí, Francisco Xavier Nava Palacios, le tuvo miedo a la prensa y no se presentó a la rueda de prensa virtual que siempre encabeza los miercoles, mandó a Sebastián Pérez.