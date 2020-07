*Recorte de 571 mdp a SLP

*Potosina va en caso Lozoya

JALON DE OREJAS.- A la secretaria de Salud Mónica Rangel no le quedó de otra más que hablar fuerte en la conferencia de prensa diaria y resulta que es en esta capital, Ciudad Valles y Tamazunchale en donde la gente no entiende que debe de utilizar cubre bocas, mascarilla, gel antibacterial o líquido sanitizante si sale a la calle. Aquí, las cosas están más a modo, las personas entienden con una campaña de penetración, sin embargo, los problemas vienen, por ejemplo, en Ciudad Valles, en donde al alcalde Adrián Esper Cárdenas, pues como que su cabecita no le ayuda para las grandes cosas.

HUBO FUERTE RECORTE.- Para el Gobierno del Estado, más necesitado que nunca de dinero, las participaciones de junio procedentes del Gobierno Federal le representaron una tarascada de 571 millones de pesos menos, a consecuencia de que en mayo, la recaudación se le cayó a la Cuatroté por el Covid 19, mientras que a los municipios les restaron 80.3 millones de pesos. En unos días más, el problema puede superarse mediante el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), incluso, con cantidades mayores.

ORALE.- La diputada local Sonia Mendoza, ex candidata a gobierno del Estado por el PAN, salió inmiscuida ayer en una publicación de un medio nacional, como parte de las investigaciones del caso Lozoya, en donde se menciona que “versiones extraoficiales” señalan que funcionarios del gobierno de Peña Nieto habrían entregado sobornos para acelerar la aprobación de la Reforma Energética, el tema esta caliente por las investigaciones que se realizan y ahora se enfocan a los integrantes de las comisiones en el Senado de la República que en ese tiempo integro la actual legisladora del Congreso del Estado.

INVOLUCRADOS.- En esa misma publicación se menciona lo que dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que de acuerdo con la Fiscalía General de la República en el caso Lozoya y Pemex, hay involucrados hasta integrantes del Poder Legislativo, lo que da bases a la publicación de que más gente será exhibida por haber participado en ese fraude. López Obrador dijo que además del castigo que deberán de recibir, se dará a conocer a los integrantes de “esa banda de cuello blanco” De salir involucrada Sonia Mendoza como todo parece ser que si, no solo tendrá que decir adiós a sus aspiraciones a la gubernatura, sino además enfrentar cargos penales, como lo señaló el Presidente.

ADELANTE.- El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán aparece en primer lugar en la encuesta de Gallup sobre la elección del dirigente nacional de Morena, con el 35 por ciento. Ha recorrido todo el país, tiene apoyos de diversos grupos internos y secretarios de Estado, por lo que se observa que es el más viable. En segundo lugar aparece el diputado federal Mario Delgado, con el 33%; luego Yeidckol Polevnsky con el 19% y en cuarto lugar Bertha Luján con apenas el 13%.

TERNA.- Finalmente llegó la terna al Congreso del Estado para elegir Fiscal Anticorrupción y como andan las cosas, lo más seguro es que haya una sesión extraordinaria a la brevedad para designar al nuevo funcionario; el magistrado Felipe Aurelio Torres es definitivamente quien trae los consensos y esto ya ha generado varias inconformidades. Ojalá el tema no se politice.

OIDOS LASTIMADOS.- El alcalde de Ciudad Valles Adrián Esper Cárdenas pagó una “entrevista” en un medio nacional para autoelogiarse y dice que “el heavy metal” le lastima los oídos entre otras frivolidades que comentó, mientras su municipio colapsa por casos de Covid-19 y él sigue diciéndole a la gente que salga a hacer su “vida normal”. El sector salud intervendrá de manera especial en ese municipio mientras el alcalde sigue viviendo fuera de la realidad.

LA CUESTIÓN.- Un tema que se pregunta la gente, no qué el alcalde no era panista, porqué lo sumaron a las filas del PAN?, ni paga cuotas, según decían. Otro asunto, pues no anda agarrado del chongo con algunos líderes del PAN y aún así quiere la confianza de los del albiazul. Esta de pensarse.