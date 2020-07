*Virus crece y no hay medicina

*Siguen alcaldes derrochadores

A SOLIDARIZARSE.- En la rueda de prensa de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, la secretaría de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez expuso que el Covid 19 tiene un crecimiento sostenido en territorio potosino, al igual que en el resto del país, al no haber medicamentos que lo cure ni vacuna que lo prevenga, es preciso apelar a la solidaridad social para que adopten con mayor rigor los protocolos sanitarios de sana distancia, de higiene, uso de cubre bocas y de aislamiento domiciliario, para evitar que continúe la propagación de los contagios y pongan en riesgo la fortaleza de la infraestructura hospitalaria con que se cuenta, que hasta ahora es suficiente.

ES GENERALIZADO.- El coronavirus es un fenómeno de salud mundial, crece en la misma proporción en todos lados y vivirá con nosotros igual que la influenza AH1N1, solamente que en este caso, su letalidad es muy alta como ya lo demostró ampliamente en países como Estados Unidos, Italia, Francia, México, Chile, entre otros. Mientras tanto, aquí las pruebas se aplican para identificar los puntos de mayor contagio, últimamente se realizaron 15,500, con un 60 por ciento de negatividad.

ACLARACIÓN.- El vocero de la organización Ciudadanos Observando Guadalupe González Covarrubias, envío un comunicado a esta Redacción, en respuesta a un comentario que se hizo aquí de que el “despotricaba en contra de los medios que no iban a sus ruedas de prensa” y asegura que el siempre ha reiterado su respeto y agradecimiento a todos quienes van a sus convocatorias y le dan un espacio. Dijo además que tan positiva ha sido la respuesta, que en la última conferencia en la que se dio a conocer la investigación “Pandemia de Corrupción”, tuvo una gran asistencia y la nota apareció en los diversos medios de comunicación.

BUENA MEDIDA.- La empresa de Transportes Tangamanga se adelantó a otras líneas del servicio urbano y dispuso que para subir a las unidades se requiere que los usuarios utilicen cubrebocas, lo que es positivo y seguramente ayudará a disminuir el número de contagios del coronavirus.

NO QUIEREN.- Ayer se comentó en este espacio la necesidad de que la SCT disponga que se implemente en todas las unidades la medida, pero se ve que no tiene ni las ganas, ni las facultades para colaborar con el sector Salud, con una disposición tan sencilla, como pedir que quien utilice el transporte público use cubrebocas, para no contagiar, ni contagiarse de Covid-19. La que además deberá de apoyar con una buena campaña de difusión.

DERROCHADORES.- Los presidentes municipales que tienen aspiraciones de brincar a otro cargo en el 2021 están usando desmedidamente los recursos de los ciudadanos en publicidad; por ejemplo, el edil de la capital Xavier Nava gastó en el primer semestre del año 42 millones de pesos en publicitar su imagen, y debería verse en el espejo de Mario García que hizo algo parecido en su administración y terminó debiendo y ni para una diputación le alcanzó.

LOS MISMOS.- El alcalde Xavier Nava se está dejando endulzar el oido por los mismos “asesores” que llevaron a Mario García a ninguna parte y nada mas se quedaron con el dinero del ayuntamiento, por lo que debería tener mucho cuidado pues eso de que le manejen encuestas diciendo que es el mejor de todo el mundo, que le digan que todo San Luis lo ama y que será el gobernador que los potosinos están esperando, ya ocurrió y no funcionó.

VIRTUAL.- El PAN realizó rueda de prensa virtual que en lugar de ocuparla para posicionar temas la ocuparon para defender al alcalde Xavier Nava Palacios, ya sea por su trabajo o por sus idas presuntamente proselitistas a la huasteca.

MALOTE.- El que sigue viendose mal, pero muy mal, es el presidente de Coparmex, Julio César Galindo Cevallos, quien despotrica contra la anterior dirigencia del organismo empresarial. Hay que recordarle que el único que ha llevado a esferas nacionales con su trabajo a la Coparmex es Jaime Chalita Zarur y no otros que hasta ahora sólo lucen por los reflectores que les dejó.