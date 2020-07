Cubrebocas obligatorio en el Transporte





OBLIGATORIO.- La propuesta para que el cubrebocas sea obligatorio en el transporte urbano, se debe considerar para que sea implementado a la brevedad posible. En este momento hay una coincidencia general de que su uso, previene en muchos casos el contacto, ante lo difícil que es, mantenerse en casa, o salir a comprar víveres o a caminar. En el transporte urbano confluyen muchas personas de todo tipo y debe ser necesario para abordar las unidades, por salud pública.

ANTES SE FUMABA.- El planteamiento es muy sencillo, se trata de un servicio público que tiene requisitos como cualquier otro espacio donde confluyen muchas personas, quién no se acuerda que antes, hasta se fumaba en los camiones, lo que se prohibió y con razón, pues se trata de espacios donde se afecta el derecho de terceros, por lo que en cuanto ya, la SCT debe implementar las medidas para poner en práctica la disposición, de que quienes aborden el transporte urbano, deban hacerlo sólo con cubrebocas.

HARA KIRI.- Que el alcalde capitalino se hizo hara kiri, para una posible candidatura a la gubernatura, al irse a juntar con el PAN como aspirante de ese partido para la primera magistratura del Estado. La ecuación es muy simple, cada quien con su cada cual y Nava demostró que es más conservador que los propios panistas y por lo tanto enemigo público del presidente. Además que hasta la puerta de Palacio Nacional le fue a patear con otros alcaldes de ese partido y eso la verdad no se olvida.

RECONSIDERACIÓN.- Se debe reconsiderar abrir los parques Tangamanga I y II con medidas como la sana distancia permitir que niños y jóvenes, así como familias tengan acceso a la recreación al aire libre. Lo que se debe prohibir es los festejos, eventos de convivencia, reuniones de más de 5 o 10 personas, etcétera.

ROMPEN REGLAS.- Esto porque se está llevando a la población a un encierro que en realidad nadie cumple a cabalidad, pues si cierran los parques, corren en las calles, si los niños y jóvenes no tienen donde tomar aire libre, lo hacen en las colonias y jardines cercanos. Lo que rompe la regla de las medidas que se deben seguir. La prohibición si no está bien dimensionada, tiene siempre efectos contrarios y eso lo deben analizar bien los funcionarios públicos, que para eso les pagan.

¿ENCONO?- Además la población sabe que mientras a ellos se les prohíbe estar al aire libre en parques y plazas públicas, los funcionarios disfrutan en sus casas de campo, clubes deportivos, etcétera, lo que genera encono social. ¡Aguas!

CERRADOS.- Por lo pronto los parques Tangamanga l y ll como medida de prevención ante el caso de un trabajador contagiado. Hoy se realizan tareas de sanitización y pruebas a los empleados para evitar la propagación del virus en ese entorno.

INSERVIVBLE.- De nada sirve que México firme tratados internacionales, como el de T-MEC, si los empresarios mexicanos se pasan por el arco del triunfo disposiciones como lo del aumento de salarios para los trabajadores. Ahora aseguran que la regla de pagar 16 dólares no es forzada y les toca a otros hacerlo. La verdad que para burlar leyes y tratados si hay mucha sagacidad pero para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, no. Y luego se asombran de que haya delincuencia, pobreza en nuestro país, desigualdad etcétera.

¿EN SERIO?.- Hay quienes se rasgan las vestiduras criticando a partidos emergentes como Conciencia Popular y Movimiento Ciudadano, asegurando que por su tamaño político no deben existir ya que no representan nada, pero no dicen ni una palabra de “asociaciones políticas” que tampoco representan nada ni a nadie, que son fantasmas y exigen al gobierno puestos púbicos y diputaciones.

¡VIVA LA FAMILIA!- Tras varios meses de darse golpes de pecho, auto alabándose como honesto y criticando a los “corruptos de siempre”, el alcalde de Ciudad Valles Adrián Esper Cárdenas fue exhibido por presuntamente pagarle a un hermano alrededor de 17 millones de pesos por un terreno que supuestamente le compró el ayuntamiento, mientras los habitantes exigían apoyos y edil les decía que no había de donde ayudarlos. ¿Y la honestidad que tanto pregonaba?.