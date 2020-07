· Letalidad, agrava a México

· No les cumplen a “cerillitos”

MISIÓN COMPLICADA.- No cabe duda que la aparición de la pandemia del Covid-19 ha transitado en la cabeza de muchos como una amenaza de perder la vida, pero a otros, no les preocupa, tan es así que le hacen al fuchi a las medidas preventivas, odian lavarse tantas veces las manos, mucho menos usan tapabocas y se la pasan diciendo “estoy bien”, “a mí no me da”, en fin, y por ello transitaremos una tercera semana en semáforo naranja, una decisión del sector Salud, porque no bajan los contagios.

DATOS DUROS.- La Organización Mundial de la Salud informa que un tercio de las muestras recabadas, muestra que el Covid-19 está mutando y que no hay avances para encontrar la vacuna, y México es primer lugar en letalidad en el continente americano con tasa del 11.9%, duplica el índice de 5.9% de Estados Unidos y de 5.1% de Brasil. Además siete estados de la República dieron marcha atrás a la reactivación económica, sí que es preocupante.

JUDICATURA.- Mientras que a nivel federal el Consejo de la Judicatura investiga jueces y demás funcionarios corruptos, en lo local se hace nada en el Poder Judicial del Estado sobre las denuncias contra malos jueces y su personal y mucho menos se investiga el nepotismo, los agiotistas que operan con impunidad, es decir, ahí se cuidan unos a otros y eso que son los encargados de aplicar justicia, cuando ni siquiera respetan la ley.

INCUMPLIDOS.- Llamaron a nuestra redacción para denunciar que algunas empresas comerciales no han cumplido con la ayuda prometida para los “cerillitos y cerillitas” desempleados, resulta que les prometieron apoyo económico y una despensa, pero ni una cosa ni otra, no hay qué ser incumplidos. ¡Servidos!

PREPARÁNDOSE.- La Directiva del Congreso del Estado, que está a cargo del diputado Martín Juárez Córdova, ya se encuentra trabajando para afinar todos los detalles para que el Poder Legislativo se incorpore a la nueva normalidad fijada por la emergencia sanitaria del Covid-19, el objetivo es garantizar la salud de los trabajadores y de la ciudadanía que asiste a la sede del Poder Legislativo, cabe señalar que nunca se dejó de trabajar, pues algunos acuden de forma presencial y otros, sobre todo los que son de mayor riesgo atienden vía virtual sus obligaciones

REVISTEROS.- En la Secretaría de Educación debería darse una explicación sobre la cantidad de dinero que destinan a quienes emiten publicaciones sin mayor trascendencia y de pésima calidad, para tener contratos por miles de pesos que no se justifican, pues de por sí estamos viviendo una situación económica muy difícil como para andar regalando dinero a quienes han encontrado en este método una forma de obtener dinero fácil.

SALIÓ.- Contra todos los pronósticos de quienes se oponen al avance democrático del estado, salió la Ley Electoral del Estado, que entre lo más destacado es que se fijan mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres quienes para las elecciones del 2021 tendrán mejores condiciones para participar en los procesos electorales.

INFORME DE GOBIERNO.- En reunión de gabinete legal y ampliado, el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, pidió a su equipo entregar los resultados en cada una de sus áreas para la conformación del Segundo Informe de Gobierno, con la finalidad de que la sociedad conozca qué se hizo en este año de gobierno.

PROGRAMA SOCIAL.- Brigadas de atención en Soledad, recorren colonias y comunidades para la entrega directa en el domicilio de cada una de las familias beneficiadas con carteras de huevos, incluso, se planteó la posibilidad que este programa complementario sea permanente.