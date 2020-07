*Que cumplió dos años la 4T

*Desmienten robo en Cultura

CONTROVERSIA.- El ejercicio de gobierno del presidente López Obrador, ha generado muchas opiniones a nivel local, empero no es diferente a otros presidentes de México. ¿Quién no recuerda los reclamos del entonces gobernador Fernando Silva Nieto a Vicente Fox, porque no le entregaba los recursos federales y le disminuía las participaciones federales y se decía que porque era un gobierno priísta? En ese entonces había enojo local y Fox generaba odios, hasta que llegó un gobernador del PAN a la administración estatal con Marcelo de los Santos y todo cambió. Silva Nieto gobernó 3 años de la administración federal panista y poco le dieron, lo que generó fuertes reclamos públicos.

COMIDILLA.- Quien no recuerda también aquellos dichos de empresarios, prelados eclesiásticos y de una buena parte de la sociedad, que pedía a gritos a un líder que se preocupara por terminar la corrupción, por generar un cambio, por ayudar a los pobres, etcétera. Incluso se cuestionaba el abuso del poder político, los exagerados salarios que cobraban los funcionarios públicos y los constantes robos a la nación de los recursos del erario, que eran la comidilla de todo mundo, en los cafés, las universidades, en las reuniones de amigos, etcétera.

¿Y AHORA? Ahora a dos años del triunfo de López Obrador, y que hay cambios drásticos, en disminución de salarios, corrupción, austeridad republicana y ayuda a los pobres que tanto se pidió y principalmente una transición pacífica de poderes, hay quienes consideran que no se han cumplido las expectativas y así lo dijo el propio López Obrador en su discurso de ayer “Soy uno de los presidentes más criticados en mi ejercicio”

CLAROSCUROS.- Una cosa es cierto nunca habrá unanimidad en el ejercicio de gobierno, por los intereses en juego. Es obvio que había una forma de gobernar que privilegiaba a los grupos económicos más poderosos del país y que hoy ya no es así y también que había una clase gobernante que disfrutaba privilegios en salarios y recursos del erario ilímitados. Burocracia política que se beneficiaba, pero que además hacia mal uso de los recursos públicos destinados a la población marginada y haberlos cerrado ha generado fuertes reclamos, principalmente en redes sociales.

ACTIVIDADES.- en la ASE y otras instituciones se reanudaron las actividades presenciales este 1 de julio aunque en el Congreso del Estado podría ser hasta el 20 de este mes, cuando se estima que las autoridades sanitarias den luz verde.

DOS AÑOS.- Se cumplieron ayer dos años del triunfo de la 4T y las opiniones han sido encontradas sobre los cambios reales en este país; por lo pronto en la seguridad pública las cosas están peor que nunca.

¿AL MUNICIPIO? Tras los dimes y diretes por la salida de Lidia Argüello Acosta de la coordinación del Instituto de Investigaciones Legislativas, todo indica que ya le preparan un premio de consolación en el Ayuntamiento capitalino. El propio alcalde, Xavier Nava, la describió como una mujer preparada y profesionista destacada, con la que "este gobierno estaría mejor representado". Por sus palabras, sospechan que podría instalarse como Síndico Municipal.

TIBIEZA.- Como no dio resultados en el cargo, quitaron de la presidencia de la CEGAIP a Paulina Sánchez, y colocaron a alguien que viene de afuera. Eso habla mal de la que ha vivido por muchos años de esa instancia que se encarga de motivar a las entidades públicas de que transparenten su información.

DESTAPADO.- El diputado del PCP, Oscar Vera, afirmó en sesión del Congreso del Estado, que Juan Ramiro Robledo, anda promoviendo a alguien muy cercano a él, entre los partidos, en específico el de Morena, para que le den una diputación; no importando que dio malos resultados en otras áreas y que por eso lo quitaron del cargo.

NO HUBO ROBO.- Después de que en redes sociales se divulgó un robo en la sede de la Secretaría de Cultura, en el Centro Histórico, la Secretaría de Seguridad Pública se vio obligada a aclarar que no hubo hurto, sino que solamente se trató de un allanamiento y que "policías metropolitanos evitaron que se consumara un hecho constitutivo del delito al interior de dicha dependencia estatal".