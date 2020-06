ACLARACIÓN.- El Congreso del Estado debe aclarar públicamente la versión de que el “ataque” tuvo un propósito poco claro y en el que estarían involucradas muchas personas de adentro, incluidos diputados y de lo que se asegura, se trató de una sustracción de documentos controversiales.

POCO CLARA.- El asunto de la obra de construcción del puente sobre el periférico Oriente, que tendrá un costo de 230 millones de pesos traerá muchos dolores de cabeza a la administración municipal y de repercusión legal, primero por el conflicto con los ejidatarios de Rancho Viejo-La Libertad y luego por la asignación que se hizo, que se asegura es poco clara y de la que aseguran hubo hasta tráfico de influencias.

ENGORRO.- Los mecanismos diseñados por la Secretaría de Finanzas para pagar el control vehicular por la vía digital con “descuento”, están diseñados para que no funcionen, para que la gente se desespere y mejor vaya al banco o a una recaudadora a pagar, ya que al ingresar una tarjeta de crédito pide claves, contraseñas, membresías, etcétera.

FÁCIL.- ¿Será mucha ciencia diseñar un proceso fácil, sencillo, que todo mundo pueda usar y que no complique el pago?, de por sí el gobierno anda preocupado porque nadie paga y Finanzas con trámites digitales inútiles, inoperantes e ineficientes.

NO COBRARON.- Varios taxistas, todos integrantes de la agrupación "Los Extraditables", decidieron no cobrar el servicio a los papás durante todo el domingo, por ser su día. Se organizaron y, frente a la alameda "Juan Sarabia", ofrecieron llevarlos. De pronto algunos no se creyeron la oferta, que sí se hizo válida para muchos que la aprovecharon.

VIDEO.- Está circulando en redes un video del candidato de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán a dirigir ese partido, donde recuerda a Salvador Nava, pero pone como lazo de ya saben que, al alcalde Xavier Nava, en él recuerda que luchó junto a Salvador Nava por democratizar al país, al igual que Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador y dice que ni sueñe con llegar a ser candidato de ese partido a la gubernatura, pues con el PAN, ni a las canicas.

EL COLMO.- Pues todo indica que agarraron dormidos a los elementos de la dirección general de Seguridad Pública que "vigilan" la Unidad Administrativa Municipal, pues sino, nadie se explica el por qué ladrones lograron llegar hasta las oficinas de la dirección de Desarrollo Social y llevarse varios equipos de cómputo y tarjetas bancarias. Una muestra más de la inseguridad que se sufre en esta capital.

SOSPECHOSA.- Por cierto ya corren las versiones en internet de que hubo “mano negra” y se puede tratar de un auto-robo, ya que se llevaron documentos comprometedores, lo que ahora se justifica con una denuncia penal.

INCREÍBLE.- El que roben una vivienda, un negocio, asalten un consultorio, etcétera, ya no es noticia en la Capital, pero que roben las oficinas del Ayuntamiento, es el colmo y rebasa todo lo impensable. Quiere decir que cualquiera puede entrar a la mera oficina del alcalde y llevarse lo que quiera. No puede ser, así andamos en la Capital Potosina.

INVASIÓN.- Pese a lo peligroso que resultan las unidades de carga pesada con sustancias peligrosas, en el fraccionamiento Privadas de la Hacienda, los traileros han hecho su aparcamiento de unidades, en el camellón principal, invadiendo por las noches toda la zona. Protección Civil estatal y municipal de Soledad deben intervenir, ya que el lugar esta densamente poblado y ponen en riesgo a miles de familias. Además no es lugar para que sea dormitorio de traileros. Servidos.

A POCO.- Cuentan que el más alto funcionario anda muy asustado por contagiarse de Covid-19. No quiere abandonar sus funciones que son apremiantes en estos momentos.

SALUD.- Decían que Miguel Lutzow Steiner tenía Covid-19, después de que desfalleció en plena rueda de prensa del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, pero no, sólo ha tenido fuerte carga de trabajo que le bajó la presión.