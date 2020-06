TRES PODERES.- Ya hay casos de Covid-19 en los tres poderes del Estado, pues en el Judicial son 4 casos, en el Ejecutivo dos funcionarios y en el Legislativo un diputado, más los que se vayan acumulando una vez que las actividades se están reanudando poco a poco.

POR CIERTO.- No es de presumir el que se detecte a las personas positivas de Covid-19, más bien hay que adoptar los protocolos necesarios para la recuperación. Últimamente los políticos y funcionarios se suben a las redes para informar que se tiene coronavirus, ah, y que no tienen síntomas, ¡válgame Dios! Dirían las abuelitas.

LE CREEN.- El presidente de MORENA Sergio Serrano, insiste en que el diputado federal Ricardo Gallardo no será candidato de su partido al gobierno y a lo mejor tiene razón, pero se le olvida que eso no lo decide él, pues ya no estará en el cargo para entonces y son decisiones que se toman en otros niveles.

BARBARIDAD.- No saben cuánta gente hay en la Junta de Conciliación y Arbitraje, es prolongada la fila de desempleados para ser atendidos y cuando les toca turno se llevan palmo de narices porque no hay quién los atienda, solo exponen el caso pero no hay ayuda.

SERVICIO.- Y es justo ahora donde todo servidor público de bajo, mediano o alto rango debería estar demostrando su interés por la ciudadanía y el servicio de carrera. Que mal, darnos cuenta que todo es por amiguismos, compadrazgos o porque quieren servirse del pueblo, mientras tanto los desempleados esperando ser atendidos.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la Ricardo B. Anaya con Tercera Sur en la Central de Abastos, locatarios de la zona piden que se coloque un semáforo en esta intersección o un tránsito que pueda ordenar el tráfico, ya que los vehículos circulan en completo desorden y esto ha ocasionado múltiples accidentes en por lo que piden apoyo de las autoridades.

A MEDIAS.- En Avenida de la Victoria, en Rinconada, Interapas abrió la calle para reparaciones pero no terminó de cerrarla y esto representa un peligro para peatones y vehículos. Los vecinos de la zona colocaron un arbolito dentro de la abandonada obra para que todos puedan verla y evitar accidentes.

ANDAN COORDINADOS.- El arranque y entrega de obras de pavimentación y áreas recreativas, es tan sólo una muestra palpable del arduo trabajo que realiza el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, quien sin duda alguna dará buenas cuentas en éste y otros ámbitos en el próximo informe de gobierno que rendirá a la ciudadanía.

MENOS GRILLAS MÁS CHAMBA.- Ayer en Soledad entregaron un edificio nuevo, los que son viejos son los “polis” quienes ojalá al mando de Urban, Leobardo y Vidales se dejen de grillas y se pongan a chambear como se debe y no andar aventándose la bolita unos a otros queriendo quedar bien con “el patrón” que dicho sea de paso nada más los tiene a prueba y si no dan el ancho pues por donde vinieron. Ahora no tendrán de pretexto que ni dónde sentar tienen si en sus oficinas nuevas con aire acondicionado y secretaria que tome el dictado están a su disposición.

Y... APROVECHANDO.- Se dice que en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez no hay retén Antialcohol, pero ¡cómo no!, si se han visto operando en la carretera a Rioverde, en el Anillo Periférico, allá por el rumbo de la avenida San Pedro, en las laterales de la Matehuala, en los callejones de calles aledañas a la colonia San Felipe, y párele de contar, o ¿hay o no hay?

POR LA FÁCIL.- Para algunos supuestos líderes de opinión se ha vuelto fácil lanzar sus críticas hacia el Congreso del Estado y una prueba de ello, son los señalamientos que se han hecho últimamente contra el diputado Rolando Hervert quien tiene legítimas aspiraciones a contender por la gubernatura y, al ver que va creciendo por su trabajo, vienen los ataques con la intención de frenarlo.

LA NUEVA NORMALIDAD.- Seguimos sin entender la Nueva Normalidad y los dichosos semáforos, porque ayer se dijo en la conferencia que una vez que estemos en verde se abrirán los comercios, y ahí enumeran que gimnasios, bares y cantinas, ¡chíspas!, sí ya los vimos que abrieron ¿o sea cómo!