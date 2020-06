Explotó una “bomba” en el ISSSTE

En Soledad robaron las marranadas





LASTIMOSO.- Resulta inexplicable que las instituciones financieras no cuenten con la capacidad para atender a miles y miles de usuarios de la banca que requieren sus servicios y han padecido las de cáin durante la pandemia para acceder a ellas. No hay creatividad para cobrar, ni para acceder a lo que ofrecen simplemente porque o están cerradas las sucursales, o bien no hay cajeros disponibles y las pocas que abre, las filas son interminables.

EJEMPLO.- Y por ahí andan también muchas dependencias de gobierno, que hasta para cobrar a los ciudadanos los hacen sufrir. Un ejemplo a ver si sirve a cualquiera de ellos. En Estados Unidos, usted comete una infracción, el oficial le da su multa y si le retuvo el vehículo por cualquier causa, usted va y paga en cualquier tienda de autoservicio y con su comprobante va y recoge su vehículo de la pensión. Así de simple sin tanto pex.

NADIE DICE NADA.- En México, no se puede pagar el agua, ni teléfono sino es en sus cajeros, si se venció. La electricidad menos, tiene que ir a ver a un burócrata y pedirle de favor que le haga el trámite de la reconexión. En los bancos esta peor, no se pueden pagar adeudos hipotecarios sino es en sus instalaciones, ni otros servicios. Simplemente se debe reconocer que la banca no esta preparada para atender a una economía como la nuestra

PREGUNTA.- ¿Y sabe usted porqué? Porque les duele invertir un cinco, en mejorar sus servicios, prefieren hacer sufrir a los usuarios y como en México nadie dice nada, pues así seguiremos.

SUSTO.- Tremendo susto se llevaron los derechohabientes del hospital Carlos Bárcenas del ISSSTE donde ayer les explotó una bomba de agua, pero quienes estuvieron afirman que estuvo muy fuerte y se llevaron tremendo susto.

ROBOS EN SOLEDAD.- En Soledad andan tan fuertes los robos, que hasta al elotero de la esquina de Cactus y la Carretera Rioverde, le robaron toda su mercancía, el dueño del negocio andaba tan enojado que ya no quiere vender sus famosas marranadas.

VIOLENCIA POLÍTICA.- Sigue escalando la violencia política contra la doctora Mónica Liliana Rangel titular de la Secretaria de Salud, en base a chismes, hipótesis, calumnias e “investigaciones” que jurídicamente no tienen sustento y todo se reduce a un escarnio fraguado y ejecutado por el grupo de poder que cada tres años aparece para imponer candidatos y como la doctora no es de su “equipo”, le arman sus “historias”.

ESCÁNDALO.- En los Servicios de Salud se están aplicando pruebas de Covid-19 que resultan positivas pero las personas que quieren otra opinión y van a un laboratorio particular, se llevan la sorpresa de que no tienen el virus y salen negativos. De eso hay muchas evidencias y la pregunta es ¿se están inventando casos de Covid-19?, ¿no son confiables las pruebas? o, ¿qué está pasando?

ADMINISTRADORES.- Derivada de la inconformidad por la ausencia de respaldo desde que comenzó la contingencia sanitaria, locatarios de varios mercados solicitarán el cambio de administradores de estos centros de abasto. Se trata de funcionarios municipales que muy poco dan la cara, pero sí reciben su sueldo oportunamente, pero que nunca interceden por mejoras o beneficios.

CONFUNDEN.- Las autoridades crean confusión cuando aseguran que no es momento de abrir bares y cantinas, cuando muchas de esos establecimientos ya operan con la “nueva normalidad”, tanto en el Centro Histórico como en otras zonas e, inclusive, en colonias, todos con plena autorización porque cumplieron con su reacondicionamiento y protocolos.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Acerina, entre Granate y Ópalo de la colonia Esmeralda, hay algunos baches de gran profundidad que complican el flujo vehicular de la zona.

A MEDIAS.- En la colonia Manuel J. Othón abrieron el pavimento de la plazoleta (que está entre Ricardo B. Anaya y Manuel Herrera) para reparar las tuberías desde hace varias semanas, pero no le han dado la continuidad a la obra como debería.