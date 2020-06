*México quedó fuera de los 25

*Cortan preguntas a reporteros

BUEN TRABAJO.- Una de las dependencias federales que mejor ha dado resultados en San Luis Potosí, pese a la pandemia, ha sido la Delegación de Fonacot, con la conducción de su titular el licenciado Jesús Cristopher Tovar Gutiérrez. Los trabajadores cuentan con un servicio ágil y rápido, pero principalmente seguro en los trámites que realizan en el edificio ubicado en la calle de Arista. Se cumple con la normatividad y protocolos sanitarios, pero además no se ha detenido el trabajo de todo el equipo aun a pesar de la contingencia. Bien por ellos.

PELIGRO.- El brote de coronavirus en el Hospital General de Soledad debe alertar a las autoridades de Salud, ya que ese nosocomio se habilitó como espacio para recibir a enfermos y ahora resulta que es un peligro llegar ahí. Alguien no está haciendo bien su trabajo. Eso además del pesar que se causo a la población que recibía el servicio de salud, ya que prácticamente los dejaron desamparados. No hay que olvidar que ese hospital daba servicio a personas marginas no solo de Soledad, sino de municipios cercanos y de decenas de comunidades y todo eso desapareció.

FUERA.- México quedó fuera de la lista de los 25 principales países más atractivos para la inversión extranjera directa, luego de los bloqueos del gobierno federal a diversos proyectos de gran importancia en el país, lo cual es una muy mala noticia porque lo que más se requieren en tiempo de pandemia y crisis económica, son precisamente inversiones. Por si algo nos faltara.

PRESIONES.- Se le vienen fuertes presiones políticas y mediáticas a las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia y también al Congreso del Estado, durante el proceso de elección de quien será titular de la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado, advirtió el diputado Edgardo Hernández quien llamó a sus compañeros a no bajar la guardia ni ceder a los chantajes.

TIJERETAZO.- En la Secretaría de Salud recortaron la pregunta que hacíamos en relación al brote de Covid-19 que hay en el ISSSTE, donde al menos se sabe que 35 personas están enfermas en esa institución. La pregunta fue recortada y no se pudo hacer a las autoridades sanitarias. Educadamente se nos dijo que nos dirigieramos al área de Comunicación Social de la dependencia federal para cuestionarse lo a ellos.

PLEITOS EN LA VISPERA.- Siguen los pleitos internos en el PAN, Sonia contra Hervert, Azuara contra Xavier Nava, etcétera lo que está dejando muy mal parado al blanquiazul, que además de cargar con los resultados de una mala administración municipal, de la gente que voto por Acción Nacional y que ha dado magros resultados, ahora hay una pelea de todos contra todos, por la lucha interna por la candidatura a gobierno estatal.

¿ALIANZA? Tan desesperado andará el PAN que ya anunció que se aliará con el PRD disque para recuperar posiciones, pues al menos que sean regidurías, sindicaturas y una que otra plurinominal, no se ve por donde puedan esos dos partidos juntos aspirar a algo mejor. El PRD está tronado luego de la desbandada que se generó desde la creación de Morena, dejando a los amarillos prácticamente en la lona, por todos los “acuerdos” en lo oscurito que hizo con los priístas. Ni hablar los ciudadanos ni olvidan, ni perdonan, así que aguas, con los resultados que sigue dando el PAN.

SE LES OLVIDÓ.- Habrá que recordarle a la propia autoridad sanitaria que siempre han dicho que la única autoridad que responde a los temas de Covid-19 son los de la propia Secretaría de Salud, seguramente ya se les olvidó con tanto trabajo que tienen. Lo único es que recortan las preguntas que se mandan hacer desde las redacciones de los medios y después no hay información que darle a la ciudadanía.

¿EX REGIDORA? El alcalde Francisco Xavier Nava parece que sabe algo que otros regidores no, cuando se refiere a Raquel Bárcenas como ex regidora, cuando en la realidad se trata de una "regidora con licencia"; ella solicitó una ampliación de su permiso hasta enero de 2021, por motivos médicos, supuestamente. Y es que se habla que su retiro fue más para favorecer a su suplente, más que otra cosa.