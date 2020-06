*No se debe politizar la deuda

*Acusan violencia de género

NO SERVIRÁ.- Vaya metida de pata de los diputados responsables de la nueva Ley Electoral del Estado, que regirá la próxima elección gubernamental, no solo la echaron a perder, sino que ya le dieron armas a los grupos para que sea impugnada en caso de no favorecerles los resultados, si como anunciaron se aprueba en el pleno del Congreso en los próximos días, así como la hicieron, sin incluir la consulta a los pueblos indígenas, dizque porque hay pandemia por el Covid-19.

ILEGITIMA.- Es obvio que la iniciativa que se presentará está incompleta al falta la consulta a los pueblos originarios, quienes con la mano en la cintura podrán aducir que no es valida ya que no se les pidió su opinión y el tema del coronavirus no es justificante, ya que viola el derecho constitucional de participación. Por lo que ya desde ahora se dice que será ilegitima como lo señaló la activista Marcela García.

ENCERRADITOS.- Los diputados creen que así como ellos se encerraron, bueno aunque si salían a fiestas y borracheras, que no lo decimos nosotros sino que se divulgó en las redes sociales, así, otra parte de la sociedad también se escondió, pero no saben que esto no ocurrió, ya que muchas personas, incluidos los grupos indígenas por supuesto, hicieron su vida normal, por cuestiones económicas y no se quedaron en sus casas, porque ellos si deben trabajar para comer. Así es de que más bien no los quisieron buscar para preguntarles sobre sus propuestas para la Reforma y ahora, cualquier juez les concederá el derecho a que se reponga la consulta, es obvio.

BUENA REUNION.- Fue fructífera la reunión que tuvieron los legisladores con el secretario de Finanzas y sus colaboradores, para avanzar en la revisión de la solicitud de reestructuración de la deuda pública, por lo que ahora se espera el dictamen correspondiente para ser sometido a consideración del pleno.

POLITICA.- Lo importante es que el tema no se politice, que los legisladores dejen de lado los colores partidistas y asuman una postura de estadistas, que piensen en los ciudadanos y no en oponerse para el aplauso fácil. Las decisiones a veces traen consecuencias que no son positivas, y son válidas cuando se busca el bien común.

POLÍTICA DE GÉNERO.- No acaban los dimes y diretes al interior del Cabildo del Ayuntamiento capitalino, y ahora la regidora panista, Verónica Rodríguez Hernández, acusa a su compañero Alfredo Lujambio, al tesorero municipal, Rodrigo Portilla y al secretario general, Sebastián Pérez, de violencia política de género, por limitar su participación en la pasada sesión, donde precisamente se aprobó el reglamento de Bienestar Animal, diferente al que ella impulsaba.

DOMICILIAR.- Para recuperar recursos oportunamente, el Interapas está ofreciendo a los usuarios la modalidad de domiciliar sus pagos; los requisitos para el registro consisten en solicitar el formato de domiciliación al correo electrónico respectivo.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle República de Ecuador, de la colonia San Francisco en Soledad, desde febrero del años pasado el Interapas abrió la calle para hacer cambio de las tuberías del drenaje y hasta la fecha la obra no se ha concluido, dejando las aguas negras expuestas expidiendo malos olores y creando un foco de infección enorme, además ha dificultado el paso de vehículos de quienes viven en la zona.

LADRILLERAS.- Vecinos del fraccionamiento San José de Soledad reportan que ya no pueden más con el olor y humo que despiden las ladrilleras, este problema ya sé ha reportado en múltiples ocasiones pero la autoridad no da respuesta; señalan que el olor es muy fuerte y penetrante, que ni siquiera les permite dormir y eso ya está afectando la salud de los habitantes de la zona.

REPORTEROS.—Se andan peleando entre reporteros, en los chats de prensa se les ve, unos contra otros. Esperemos que se acabe pronto esta pandemia que trae del chongo a los de la prensa también.

UASLP.—Felicitaciones a la teacher, Adriana Ochoa, que resultó electa como directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la máxima casa de estudios. Muchos tienen confianza en que habrá un mejor cuidado hacia las nuevas generaciones de periodistas.