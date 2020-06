*Uaslp con elección transparente

*Indígenas les pegan aquí y allá

LIBERTAD Y RESPETO.- El Rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, se comprometió a que las elecciones de directores de facultades y unidades académicas no hubiera injerencias o “dedazos” como ocurría en el pasado y ha cumplido con su palabra, ha habido libertad y respeto hacia todos los aspirantes, sentando así un precedente sobre la manera como ahora se gobierna a la Máxima Casa de Estudios.

EN EL BICENTENARIO.- Este martes se realizarán las elecciones de directores y directoras en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, proceso que será transmitido en vivo por primera vez, lo que abona a reforzar las condiciones de transparencia y legalidad, sin duda un gran acierto del doctor Zermeño Guerra.

NEGATIVO.- Para quienes andaban preocupados por la salud del coordinador jurídico del Congreso del Estado Noé Yair López García, se informó que salió negativo de la prueba de Covid-19 como lo notifico la Secretaría de Salud, por lo que será incorporado a sus actividades a la brevedad.

PROTESTA.- Narciso Mendoza, líder de la comunidad Mixteca Baja se quejó porque miembros de la misma acudieron a manifestarse al ayuntamiento, y a pesar de que serían recibidos por el director de Comercio, Gabriel Andrade, fueron atendidos por funcionarios sin la posibilidad de resolver sus demandas, por lo cual, analizan acudir a la Casa de Gobierno, Palacio de Gobierno o incluso a la casa de Xavier Nava, para que sus demandas sean escuchadas.

HASTA LA VIRGEN.- Integrantes de la comunidad Mazahua denunciaron que desde el pasado mes de abril solicitaron por escrito al alcalde panista apoyos alimentarios y a la fecha no han recibido nada, por lo que marcharon hacia la Unidad Administrativa Municipal para exigirle al edil cumpla, antes se detuvieron en el Santuario de Guadalupe, donde imploraron a la virgen les ayude a resolver sus problemas, ya que nadie los atiende.

LES PEGAN.- Lo malo es que en Congreso también les “pegaron” al anunciar los diputados que la nueva Ley Electoral no incluirá las demandas indígenas y que por el Covid-19, no se les consultó. Que bárbaros. Como dice el dicho “pobre del pobre que al cielo no va, le pegan aquí y le pegan allá.

DENUNCIA CIUDADANA.- Calle Mitla, en Valle del Tecnológico, vecinos reportan que durante 2 años han luchado porque se les dé un buen suministro de agua potable, ya que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

MISMA VARA.- El CEEPAC debería medir con la misma vara todas las denuncias de violencia político de género, pues en los ataques públicos y directos del notario borrachín contra la ex diputada Rebeca Terán, o de las agresiones misóginas contra la senadora Leonor Noyola y tantas agresiones que ocurren todos los días, nunca dice nada, los consejeros hacen mutis, pero tratándose de personajes políticos conocidos, ahí si le entran para generar escándalo.

PREOCUPANTE.- La falta de medicamentos para personas con enfermedades crónicas que deben seguir un tratamiento y la suspensión de citas con especialistas que si bien le va al paciente se la programan para dentro de dos o tres meses, tanto en el ISSSTE como en el IMSS ya es una situación preocupante, porque están de por medio vidas humanas, mientras que el gobierno se niega a reconocer esta realidad y por lo tanto, no hay respuesta.

ESCONDEN.—Algo esconden las autoridades de salud, que no quieren brindar información a la prensa sobre los datos de fallecidos por Covid-19, dicen que buscan guardar el secreto profesional y etcétera, pero y cómo se sabe qué en realidad existen los muertos? Además los medios pueden buscar a las familias y sí éstas se niegan a dar sus datos se comprende, pero desde un inicio bloquean la labor informativa.

SI PERO NO.—En uno de los comerciales de esa dependencia recriminan a la prensa por no sacar en los medios, las historias de médicos y enfermeras que enfrentan el Covid-19, y la pregunta es, no han visto que ayudamos a médicos y enfermeras discriminados? Ni quien los entienda.