INCREDULIDAD.- No es posible que aún existan personas que no crean que hay coronavirus, sí hacemos memoria, hasta algunos productos de limpieza tienen esa leyenda desde hace muchos años, y afirman que combaten el Covid-19, bueno ahora ya mutado, pero desde hace años estamos advertidos que existe.

PREOCUPACIÓN.- Hoy en día que seguimos en semáforo rojo, difícilmente las autoridades de Salud, dejarán que abran los negocios de recreación porque no hay garantías para que no se multipliquen los contagios, que hoy en día ya sobrepasan los 80 diarios, ¡imagínense!, a Quedarse en Casa, con el fin de volver a la Nueva Normalidad pronto.

MANO DURA.- Los legisladores insisten en que el juez que dejó en libertad a los detenidos por los destrozos al Congreso del Estado debe reconsiderar su decisión o atenerse a la posibilidad de un juicio político, porque hay elementos suficientes para demostrar que actúo de una manera que provoca impunidad, y es común que algunos jueces actúen así, nada mas que ahora no se pasará por alto.

CUESTIONADO.- El Poder Judicial está siendo duramente cuestionado porque no trabaja al ciento por ciento y porque uno de sus jueces dejó en libertad a los presuntos responsables de los ataques al Poder Legislativo, lo cual es muy lamentable porque debería ser una institución que genere confianza y no dudas sobre los intereses de su actuación, que evidentemente no son los de la mayoría de los potosinos.

FIRMEZA.-- Tanto el presidente de la Directiva como de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputados Martín Juárez Córdova y Rolando Hervert Lara, respectivamente, han mostrado una postura firme para exigir a la Fiscalía General del Estado resultados inmediatos y se atrapé y consigne a las autoridades. A los responsables de los destrozos que sufrió la sede del Poder Legislativo el pasado 5 de junio, de ser necesario se tomarán medidas como juicio político contra el juez que dejó libres a los que fueron detenidos.

PREMIACIÓN.-- Extendemos felicitaciones a nuestra compañera Patricia Calvillo, quien ganó el Premio Estatal de Periodismo 2020 en la categoría de Crónica, es miembro fundador de la Red Estatal de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí y cuenta con estudios de posgrado por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. INUSUAL.--- No cabe duda que los premios de periodismo fueron inusuales este año, ya que los periodistas tuvieron que tomar su sana distancia en esta época de Covid-19. No todos lograron ingresar al salón donde se llevó a cabo la premiación.

DENUNCIA CIUDADANA.- Vecinos de la Calle 13, entre la 5 y la 6 de la Industrial Aviación, reportan falta de alumbrado público en la zona y esto les hace sentir inseguros al salir, ya que por las noches la calle está en penumbras y temen que delincuentes se aprovechen de la situación para asaltar. Ya han reportado las luminarias a la CFE en muchas ocasiones, pero no les hacen caso.

OJO.- Supuestos trabajadores de Cinépolis están rondando por las casas ubicadas en Lomas ofreciendo cupones con supuestos descuentos, con un valor de 139 pesos aproximadamente; sin embargo los “trabajadores” no portan ningún uniforme o identificación del corporativo, ni mucho menos cubrebocas u otro tipo de protección, lo cual resulta muy sospechoso.

POR CONCLUIR.-- La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado ha estado muy activa en las últimas semanas pues tienen la gran responsabilidad de sacar adelante el tema de la reforma Político-Electoral, esta semana que entra será determinante para aprobar el dictamen en Comisión y pasarlo al pleno par así análisis y posible aprobación.