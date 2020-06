*Golpean fenómenos naturales

*Atorado el reclamento animal





OTRA VEZ.- Aun cuando los fenómenos naturales son imprevisibles, todo mundo sabe que estamos en temporada de huracanes y que año con año, pegan las trombas y ocasionan el deslave de cerros, la crecida de ríos, lluvias y corrientes de agua que por lo regular son incontenibles por su magnitud. Los únicos que parecen no saberlo son las autoridades responsables, ya que año con año, ocurren tragedias similares y nadie es capaz de diseñar un programa preventivo. Qué bárbaros.

PRETEXTOS.- Y que no digan que no saben, porque los casos la verdad han sido escandalosos como aquella otra tromba en Armadillo de los Infante y la reciente crecida del río en el municipio de Santa María, por lo que pretextos no hay. Sería bueno investigar si hay un plan de contingencias o si solo van a cobrar los responsables de prevenir este tipo de cosas entre la población de zonas de riesgo.

¿PLEITO? Sigue el agarrón entre los panistas del Ayuntamiento y el alcalde por el Reglamento de Protección Animal, que ha generado muchas controversias y que no se quiere autorizar. Nadie sabe a que intereses responde el que en el municipio de la Capital hagan oídos sordos a esa demanda ciudadana, pero lo que si se ve es que dicho reglamento ya subió de nivel el pleito entre panistas que son sus principales impulsores y la alcaldía, que según dice ya tome tintes de dramatismo por la negativa a que se apruebe. Ni hablar, como que les gusta agarrar pleitos ajenos y luego con los del PAN. Además dicen, ¿que culpa tienen los perritos?

RESULTA.- Ahora si hay, hasta personal de más en el Congreso del Estado. Muchos policías resguardan el edificio aun y no dejan entrar a nadie, eso hubiera sido la semana pasada, ahorita ya para qué?.

PRENSA.- Hay mucha preocupación porque los reporteros que estuvieron en contacto con el secretario General de Gobierno, Alejandro Leal, pudieran haberse contagiado de Covid-19, esos son riesgos que nadie valora en los se dedican a informar a la población.

PRUEBAS RAPIDAS.- En el Congreso del Estado se aplicaron pruebas rápidas de Covid-19 a los diputados y no hay casos positivos y ahora los trabajadores serán sometidos al mismos proceso, como parte de las medidas sanitarias preventivas para descartar cualquier problema en el regreso a las actividades.

MANOS FUERA.- Es obvio que las autoridades municipales nunca aceptarán que el secretario general Sebastián Pérez anda metiendo las manos en la UASLP para conseguirle votos a su jefe en caso remoto de que sea candidato a algo, pero las pruebas son contundentes e irrefutables.

DENUNCIA CIUDADANA.- Entre las calle Sevilla y Olmedo, en el Barrio de San Sebastián, habitantes reportan que el pavimento está en muy malas condiciones y dificulta el paso de vehículos y además en la misma calle se encuentra una alcantarilla sin tapa lo que hace sea muy peligroso circular por la zona ya que los vehículos y peatones pueden caer

BALDÍO.- En la calle San Lorenzo con San Felipe, vecinos reportan que hay un terreno baldío que la gente usa para dejar su basura, incluso se han visto animales muertos, lo que provoca que éste sea un foco de infección y con el calor los olores son insoportables, por lo que piden a la autoridad que les ayude con este problema.

INFECCIONES.- La zona que está densamente poblada requiere de que el ayuntamiento de la Capital, visite el lugar y elimine cualquier fauna nociva, antes que ocurra otro problema de infeciones.

DESPEDIDO.- El empleado de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento capitalina que el fin de semana chocó, presumiblemente ebrio, un vehículo oficial, fue dado de baja. El jefe de esa dependencia calificó la situación como una imprudencia, y ahora solamente están a la espera de que solvente los gastos por los daños materiales.

INTROMISIÓN.- Tras las acusaciones de dirigentes estudiantiles universitarios por una supuesta intromisión de funcionarios municipales en la política de la Máxima Casa de Estudios, el alcalde Xavier Nava minimizó el caso y se limitó a opinar que son señalamientos infundados.