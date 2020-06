*Sospechoso robo en el parque

*Delegación Bocas, gran cantina



FELICITACIÓN.- Desde aquí va nuestra felicitación para nuestra compañera Paty Calvillo que obtuvo su merecido premio de periodismo. La verdad se lo merece por su tenacidad, su dedicación y principalmente por su compromiso con todo lo que huela a periodismo. Bien por ella. Por cierto El Sol gana poco, pero bien merecido, pues como dice el dicho “más vale calidad, que cantidad”

¿ROBO ATÍPICO? El cuantioso robo en las oficinas de la CEFIM parece ser raro, inexplicable o, al menos, atípico, como suelen decir las autoridades ministeriales. Y es que tales oficinas se ubican al interior del parque Tangamanga II, y seguramente los autores del atraco debieron pasar varios obstáculos, tanto para entrar como para salir. Que alguien lo explique.

INCREIBLE.- Lo que ocurrió en las oficinas de Gerardo Aldaco, donde se llevaron hasta los botes de basura, lo peor es que lo consideran increible por la vigilancia que tiene el parque Tangamanga II, dónde están esas oficinas que cierra a las 19 horas y todo aquello que se mueve después está muy bien identificado. Por lo que hay mucho que investigar. El que salió bien cargado, ya lo conocían.

Y SU NIEVE.- Como que ya es tiempo de que los diputados del Congreso del Estadose pongan a trabajar. Todo mundo está en activo pese a los riesgos, abrieron trabajadores de la Zona Industrial, negocios, templos, universidades, restaurantes, vendedores, etcétera ¿y los angelitos? Bien gracias disfrutando de la “beca” que se dieron con motivo del Covid-19 ¿y las iniciativas? ¿Y el rezago legislativo? Bien gracias. Que barbaridad, vivimos un mundo al revés.

PRETEXTO.- Si los diputados no iban a trabajar con el pretexto de la pandemia, ahora menos irán con la excusa de que no se ha arreglado el recinto legislativo. No si para motivos no ganan.

ALCOHOL EN BOCAS.- A los habitantes de la delegación de Bocas ya los tiene hartos una cervecería que vende todo tipo de bebidas alcohólicas a deshoras, aún durante la madrugada, y cuyos propietarios supuestamente son hijos del delegado de esa demarcación, Rosendo Guardiola que, dicen, ha limitado la venta de las bebidas espirituosas a otros comercios, pero al citado no.

CUIDADO.- De repente todos los funcionarios de alto rango gubernamental se enferman de Covid-19, es porque no tomaron su Sana Distancia, se los han reiterado en la Secretaria de Salud, lo mejor es el aislamiento.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la Calle 42 con Calle 97, en prados de San Vicente segunda sección, vecinos reportan que hay varios carros abandonados, los cuales estorban porque la gente no tiene dónde estacionar su vehículo, además estos autos son usados por pandillas como punto de reunión y como mesas para consumir bebidas alcohólicas por las noches, y los habitantes temen por su seguridad.

SIN LUZ.- En la Calle 8 del fraccionamiento El Palmar, vecinos reportan la falta de alumbrado público que hay, ya que las luminarias no funcionan desde hace mucho tiempo, y esto ha provocado que por las noches se incremente la inseguridad en la zona. Piden a las autoridades que lo reparen pronto para evitar que se ponga en riesgo el bienestar de los habitantes.





RADICALES.- Ahora los que hicieron los destrozos en la Fiscalía y en el Congreso, dicen que no participó una de sus activistas y la quieren fuera de la ley, esta rarito, porque no se les caracteriza por sus buenos modales, hasta a la prensa agreden, cuando ellos mismos los convocan para atestiguar sus protestas. Luego anda llorando un tal Michell Hernández, y un Felipe Cervantes.

FOSA.- En Villa de Reyes se descubrió una fosa clandestina con al menos restos oseos de dos personas pero las investigaciones van a seguir, porque las autoridades y colectivos trabajan de la mano. Quedó en evidencia lo que pasaba en ese municipio hace tres años.

DE NO CREER.- Hay quienes consideran que los destrozos causados al Congreso del Estado “se lo merecían los diputados”, lo cual solo demuestra desconocimiento y resentimiento personal, porque el recinto no le pertenece a los legisladores, no es su casa, no es de ellos, es de todos los potosinos, así de simple.