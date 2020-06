¡SORPRAIS!.- Vaya jugada del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que si se hace y lo más seguro es que sí, hasta un monumento le van a levantar los empresarios y eso que ya decían que estaban pensando hasta quitarlo, por el “pleito” aquel de cuando querían apoyos para mejorar la economía de las empresas afectadas por la emergencia sanitaria y solo recibieron un ¡No!, porque como dijo AMLO “no habrá nuevos Fobaproas”.

JUGADÓN.- Bueno, pues resulta que la fracción de senadores de Morena, presentará mañana en el Congreso de la Unión, la iniciativa para disminuir el IVA del 16 al 10 por ciento, lo que de pasar, como seguro así ocurrirá, porque ya hasta el PAN, se unió a la propuesta, no sólo aumentará el consumo entre la población, sino que ayudará a las empresas de todo el país a enfrentar la crisis económica generada por la pandemia. Vaya jugada de sexto año, que seguro levantará nuevamente como la espuma a López Obrador.

INICIATIVA.- Y aún cuando se dice que la iniciativa sólo será por seis meses, será tiempo suficiente para recuperar lo perdido y por supuesto quien dejará de ganar, será el gobierno federal, que obtendrá menos impuestos, pero eso a los empresarios por supuesto que no les importa, a ellos basta con que mejoren sus ingresos y adelante. Sin embargo dado como están las cosas en el país, por la polarización política que aumentó por el Covid-19, la medida se podría mantener todo el año y dúdelo usted que siga hasta pasado el proceso electoral. Sin duda una buena jugada.

¿Y LA LLAVE?- Cómo fue que pudieron entrar los malosos al Congreso del Estado y hacer tanto destrozo, sí se requiere llave para abrir el portón para acceder al lugar, además hay policías cuidando el inmueble. Está sospechosa esa facilidad que tuvieron para ingresar y hacer tanto desfiguro.

TAMBIÉN.- Pasado el tiempo, es necesario cuestionar por qué los elementos de seguridad llegaron tan tarde a atender los disturbios, tanto de la Fiscalía como del Congreso del Estado. Están tan cerquita que la población ya duda de lo ocurrido.

INTROMISIÓN MUNICIPAL.- El presidente de la Federación Universitaria Potosina (FUP) Oscar Patiño denunció que funcionarios del alcalde Xavier Nava Palacios se entrometen en asuntos internos de la UASLP, hacen campaña a favor de su jefe y violan la autonomía, por lo que exigió que el aparato de campaña municipal saque las manos de la máxima casa de estudios.

YA SE VA.- El dirigente de MORENA Sergio Serrano dice que Ricardo Gallardo no será candidato de ese partido al gobierno, pero el señor ya se va en unas semanas de la dirigencia y por lo tanto, pues no va a estar cuando se tomen las decisiones, además, pues ni sus agremiados lo quieren y esas decisiones no se le van a consultar a él.

DENUNCIA CIUDADANA.- Vecinos del Fraccionamiento Manuel José Othón piden a Interapas que los ayude, porque ya se ha vuelto "costumbre" que duren hasta más de una semana sin agua; se piensa que este problema proviene de una obra que quedó inconclusa, y es que la calle se encuentra abierta cerca de un colector pluvial y jamás fue terminada de reparar.

ABANDONADA.- En la calle Sevillana y Olmedo se encuentra una propiedad que está en terribles condiciones, casi al punto del colapso, sin algunas paredes y techo; hay personas que la usan para dejar ahí su basura y se está convirtiendo en un foco de infección y punto de reunión de fauna nociva, que afecta a las casas aledañas, por lo que los vecinos piden que este lugar sea demolido o rehabilitado para evitar más problemas.

AUTOEMPLEO.- El Ayuntamiento capitalino dispondrá ahora de recursos para alternativas de apoyo a sectores que continúan vulnerables por la crisis sanitaria derivada del Covid-19; aunque van más dirigidas a fomentar el autoempleo, es de esperarse que esta vez no dejen fuera a sectores que hasta el momento no han atendido.