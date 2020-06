RECLAMO.- El fuerte reclamo de los manifestantes en el Congreso, que causó destrozos, pintas y quema de objetos, no tiene otro fondo más que el de la inconformidad que hay contra los diputados, que la verdad tienen una imagen por los suelos, a la que abonaron todas las legislaturas anteriores, de las que por cierto aún hay algunos funcionarios que siguen cobrando allí. El abuso constante que se ha develado públicamente sobre el manejo discrecional del erario, los altos salarios, transas, empleos a amigas, amigos, parientes, etcétera.

UNÁNIME.- La condena a los hechos fue unánime, pero también se debe analizar el fondo de las cosas, hay una manifiesta inconformidad contra lo que se hace, por el abuso del poder y un constante cuestionamiento a las irregularidades que son públicas y de eso no tiene la culpa el pueblo, sino los propios diputados, que en lugar de trabajar apegados a derecho abusan de su cargo y eso nadie lo ha inventado, es público y hay incluso denuncias que no han prosperado por cuestiones políticas. Así de que no hay que rasgarse las vestiduras y mejor no abusar, porque finalmente ahora todo se sabe.

ALERTA.- No bien se comenzó a opinar sobre los arreglos que se deberán hacer al edificio legislativo, y ya hay cuestionamientos sobre quién va a manejar los fondos que se van a gastar para pintar, reparar, etcétera. No hay duda de que hay un descrédito total de lo que allí se hace y poca la confianza que se les tiene en el manejo de los recursos públicos.

MAL EJEMPLO.- Funcionario del ayuntamiento Navista en completo estado de ebriedad perdió el control de su automóvil y se impactó contra el camellón y palmeras de la Avenida de la Paz, prepotente pedía lo dejaran ir por ser allegado al mero, mero, los que observaron el hecho, lo censuraron por considerar que no hay que hacer tráfico de influencias y menos cuando se maneja en estado “gis” Esto ocurrió a las 9:00 horas. Qué bárbaros.

DENUNCIA CIUDADANA.- Vecinos la Calle Sonora, de la colonia Popular, reportan que hay alrededor de 4 postes que pertenecen a la CFE y es que se encuentran inclinados hacia la calle, se cree que es debido a la tensión de los cables, y temen que puedan caer y dañar a los peatones y a los vehículos que circulan y estacionados en el lugar. Urge que atiendan.

SIN TERMINAR.- En el Fraccionamiento Colorines, entre las calles Canario y Avestruz, vecinos reportan que tienen dos años sufriendo con un problema del drenaje, y es que hace tiempo Interapas abrió la calle pero dejó el escombro sobre el arroyo vehicular y expuesto el canal de aguas negras, jamás regresaron a terminar de reparar por lo que ahora hay un enorme foco de infección. La gente pide desesperadamente que arreglen este problema, ya que el hoyo que está a media calle es un peligro para peatones y vehículos.

REAPERTURA.- Esta semana los propietarios y encargados de bares y cantinas estarían solicitando formalmente la reapertura de aquellos establecimientos que ya fueron reacondicionados de acuerdo a los protocolos sanitarios. Aunque algunos proponían una manifestación ruidosa, los más optaron por lo pacífico y buscar un diálogo con las autoridades para analizar la situación.

TODAS LAS LÍNEAS.- Las autoridades que investigan los hechos desastrosos ocurridos en el Congreso del Estado el pasado viernes, deben considerar todas las líneas de investigación incluyendo las que apuntan a un diputado que ese día por la mañana amenazó con causarle daño al Poder Legislativo como institución y que ahora en redes sociales se anda curando en salud con un vocabulario pandilleril. Las coincidencias son muchas.

PICO MÁS ALTO.- Ayer se reportó el número mas alto de casos de Covid 19 en San Luis con 64 y no podría ser de otra manera cuando el aislamiento social se rompió y todo mundo anda en la calle como si nada, incluso con la apertura de negocios donde venden alcohol a pesar de que no son esenciales, rebasando a las autoridades y sus estrategias de contención.