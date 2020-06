*Las peleas entre Diputados

*Que sólo son intereses políticos





ABANDONO.– La zona de la carretera a Rioverde en Soledad es una de las más abandonadas. Construida como vía rápida en los tiempos de Marcelo de los Santos, el proyecto separó a miles de familias, negocios, etcétera al cerrar la vialidad, desde el Distribuidor Vial, hasta el Periférico Oriente. Si en su tiempo la obra se justificó pese a violar la ley de libre transito de familias, negocios, trabajadores, vecinos, etcétera, hoy es necesario que se replanté ese proyecto y se regrese a la normalidad, para que no continúe como un “muro infranqueable”, peor que el Muro de Berlín, o el que levanta Trump en la frontera y que separa a dos zonas densamente pobladas.

RESCATE.– Se debe rescatar, ya que al igual que como estuvo la carretera a México durante muchos años. Decenas de negocios que están ubicados en ese tramo, se han adueñado de los frentes, colocando talleres mecánicos, vehículos abandonados, aparadores, etcétera, para que se construya una Ciclopista, que preste servicio a miles de trabajadores de la zona, que por lo riesgoso y las altas velocidades a las que corren los automóviles, no pueden hacer uso de ese vehículo ecológico, que no gasta gasolina y que es además no genera mucho gasto para sus ingresos.

¿QUIÉN LE ENTRA?– A la autoridad que le toque, debe entrarle a ese proyecto que además ayudaría a muchos estudiantes del Tecnológico de San Luis Potosí, que también podrían usar ese medio de transporte para llegar a estudiar, además de todos los hombres y mujeres que no tienen otra opción más que el transporte público, camiones o taxis que laceran su economía. Una ciclovía del Distribuidor Vial al Anillo Periférico sería una gran obra, que ayudaría a muchos, además de que rescataría una zona olvidad, que ahora se asemeja a una pista de carreras.

AGARRÓN.– La diputada Benavente se inconformó por entregar a destiempo los informes financieros de la Jucopo, hizo enojar a Rolando Hervert, se agarraron a discutir por al menos una hora.

NO ENTIENDEN.– La población no entiende que estamos en riesgo de contraer una de las enfermedades más crueles de la humanidad, muchos se manifestaron para reabrir sus negocios, pero porqué no buscan alternativas para salir adelante de esta situación, muchos no se quieren morir por llenar los bolsillos.

BAJO FUEGO.– Los intereses políticos de cara a las elecciones del 2021 empezaron a jugar desde ahora y los ataques contra la secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel así lo demuestran; sin nada sólido mas que conjeturas, sospechas e hipótesis, los detractores de la funcionaria echaron toda la carne al asador al verle tamaños de candidata al gobierno.

QUEJA.– Vaya quemón el que restauranteros, antreros y meseros dieron al gobierno municipal en su manifestación que realizaron afuera de Casa de Gobierno al señalar que el edil se la pasa haciendo promoción política a su persona, para ocupar otro cargo público y no resuelve, nada, ni los atiende. Pero además denunciaron a Rocío Zavala a quienes dicen en vez de ayudar, impide el desarrollo económico. Queja que se suma a muchas que ya tiene en su contra, desde que la nombraron en esa posición.

ESTRATEGIA QUEMADA.– Esta estrategia de usar a organizaciones sociales junto con “investigaciones desinteresadas que generen escándalos”, ya se usó en elecciones pasadas, con otros políticos que tenían aspiraciones. Una de dos, buscan abrirle paso a su propio “gallo” o que se les tome en cuenta para hacer amarres políticos y pedir favores desde ahora. Deberían ser más originales.

DENUNCIA CIUDADANA.– Vecinos de la calle Peña y Peña, en el Barrio de San Sebastián, reportan que hay una fuga de agua potable, y como hay adoquines en ésta con el tiempo han perdido su forma. Señalan que se daño la tubería, creando esta gran fuga que con el paso del tiempo ha ido perjudicando más la estructura de la calle, por lo que piden a las autoridades les ayuden a solucionar este problema.

SIN AGUA.– Habitantes del fraccionamiento Villa Jardín, en avenida Villa Florencia, piden reportan que desde hace más de un año no cuentan con servicio de agua potable, y ya están cansados de pedir al Interapas que les surta del vital líquido, sus peticiones han sido ignoradas pero los recibos siguen llegando a pesar de que no cuentan con el servicio.