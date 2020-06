Miles en calles como Kermess

Cajeros de bancos, calamidad

QUÉ BÁRBAROS.- La Nueva Normalidad estuvo más espantosa que una película de terror, en el regreso de millares de potosinos al trabajo, a los negocios, a comprar. Etcétera les valió wilson el Covid-19, la sana distancia, los contagios, bueno todo fue en el Centro Histórico y las colonias una romería. Pocos se acordaron de cuidarse, de las medidas preventivas, de las recomendaciones y salieron a las calles como si fuera kermess, ni hablar, vox populi, vox dei.

PROBLEMA.- El asunto es que no hay medidas coercitivas, ni morales que permitan restringir la movilidad ciudadana, si no es con la fuerza publica, lo que obvio no sucederá, ya que las empresas de la Zona industrIl ya regresaron trabajar y con ellos por lo menos 70 mil potosinos, lo que da una idea del número de gente que andan en las calles.

DISPUTA.- Lo que se viene para el PAN en la elección de su candidato a gobernador, será una cena de negros, por la gran cantidad de corrientes que hay en su interior y que no quieren a Xavier Nava como su candidato, ya que lo hicieron alcalde y ni los juntó. Se está comiendo el pastel solo, dicen, pero además la percepción ciudadana de gobierno es pésima.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Colibrí esquina con Garza, vecinos reportan que el pavimento está en malas condiciones y en partes ya colapsó, dejando grandes hoyos en la carpeta asfáltica y siendo un peligro para los peatones, quienes podrían caer en ellos, así como los vehículos. Habitantes de la zona piden que se rehabilite el pavimento para evitar accidentes.

BACHE Y AGUAS NEGRAS.- Avenida Salk con calle Mariotte, de la colonia Progreso, en esta zona se encuentra una fuga de aguas negras, la cual, ya causó un enorme bache, ya que es de gran profundidad y un automóvil puede caer fácilmente en éste; aunado a eso está lleno de aguas negras, por lo que no se distingue su profundidad y es más peligroso. Aparte, esto se ha vuelto un foco de infección, por lo que piden a la autoridad que reparen este desperfecto.

CUENTAS CLARAS.- Si se siguen todos los protocolos de auditoría tanto federales como estatales, en el caso de la Secretaría de Salud, como lo pide el PRI, se conocerá si hay o no irregularidades en el manejo de los recursos públicos y terminar así con las especulaciones, las suposiciones y las hipótesis que sólo confunden y desgastan.

PETICIÓN.- El coordinador del GP del PRI diputado Mauricio Ramírez Konishi dijo que la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación deben entregar resultados de las auditorías a los Servicios de sSalud, y que los ciudadanos tengan la certeza del manejo de los recursos ya que vivimos en un país de leyes.

ADULTOS MAYORES.- Al notar que son muchos los adultos mayores que acuden a las oficinas de Interapas para actualización de datos para continuar con los beneficios de descuentos, los directivos resolvieron extender los plazos para evitar aglomeraciones, y por lo pronto su descuento de pensionado o jubilado se realizará de forma automática.

SIN EFECTIVO.- Usuarios de cajeros automáticos, concretamente de Banamex, se quejaron que desde la tarde del domingo y a muy temprana hora de este lunes no había efectivo en ninguno de los aparatos de la sucursal del centro de la ciudad. Los cajeros sí funcionaban para depósitos, pero no para retiros, aunque el problema se solucionó antes del mediodía, ello generó largas filas...