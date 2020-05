*Monseñor Cabrero muy exacto

*¿Quién si toma las decisiones?

COSTO POLÍTICO.- El voto en contra ó a favor de la regulación del aborto traerá sin duda costos políticos a los diputados, principalmente de mujeres. Las pintas ocurridas en diversos edificios públicos, de partidos como en el PAN y en el PRI, demuestran el enojo de un sector fuerte de la sociedad, que reclama una posición vertical sobre un problema de nuestro tiempo. Lo peor de todo esto, es que quienes se sienten afectados por esa decisión hablan de hipocresía de algunos legisladores, mentiras y promesas incumplidas, lo que es peor.

POSICIÓN.- La declaración de ayer de Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, fue la más mesurada de todos y desde ese punto de vista debió legislarse, con valentía, asumiendo los costos, pero sobre todo diciendo la verdad y no engañando a nadie, como ya se denunció. El Arzobispo potosino fue muy claro y dijo que se debe respetar la opinión de todos y la Iglesia por supuesto que está a favor de la vida.

DORMIDOS.- Con qué cara saldrán a la actividad pública, políticos, diputados, funcionarios, etcétera, que se escondieron desde el primer día de la pandemia y dejaron tirado el trabajo, con el pretexto de la sana distancia. Seguro que los ciudadanos se los van a reclamar con la única arma que tienen en este momento a la mano: el voto y si no al tiempo. Muchos de ellos con salarios de primer mundo, se pasaron la cuarentena, durmiendo, sin aportar, lo que se dice nada a la población desprotegida, que sigue luchando por salir adelante con sus propias uñas. Ni hablar.

LECCIÓN.- Una cosa es cierta, muchos de ellos, demostraron con la pandemia, que no son necesarios y si de una nueva realidad se trata, desde ya se deberá empezar a restar a quienes se debe enviar a ser productivos y evitar que haya un reclamo mayor o que crezca el enojo social, contra quienes viven del erario, muy cómodamente, sin ningún mérito, más que el de ser amigos del preciso, del funcionario en turno, etcétera.

NO ERA VERDAD.- El encargado de remodelar el centro histórico, Horacio Sánchez Unzueta, desmintió a su sobrino el alcalde capitalino, quien había dicho que en Carranza se haría un “paseo cultural” y por eso se suprimió la zona de estacionamiento con parquímetros, pues el ex gobernador dijo que en realidad se hará otra ciclovía, con lo que demuestra quién realmente está tomando las decisiones en el municipio.

TERRENOS.- Por cierto, las organizaciones de ciudadanos que andan muy meticulosos con todo el gasto público, no han dicho nada sobre los terrenos que venderá el ayuntamiento de la capital en al menos unos 700 millones de pesos, no exigen transparencia, que no se malbaraten, que los compradores no sean prestanombres, etcétera. Qué raro.

DENUNCIA CIUDADANA.- Vecinos de la calle Hungría, en el fraccionamiento las Mercedes, señalan que hay un hundimiento a la mitad de la vialidad, el cual ya habían reportado a las autoridades pero éstas hacen caso omiso y temen que el desperfecto cause accidentes, ya que fácilmente un vehículo o un peatón pueden quedar atrapados

SIN LUZ.- En la calle Moctezuma con Avenida de la Paz, vecinos reportan la falta de alumbrado en la zona, lo que ha provocado que la inseguridad vaya en aumento; la gente teme salir de noche, por lo que piden a las autoridades que les ayuden con este problema, además que haya mayor vigilancia policiaca.

CORRALÓN.- Comunicaciones y Transportes reaccionó a la denuncia en redes sociales sobre una unidad del transporte urbano colectivo que supuestamente rechazaba a enfermeras como usuarios, y la envió al corralón y sancionó a su conductor. Lo inexplicable es que los inspectores de esa dependencia no se hayan percatado de lo que sucedía. Seguramente estaban más entretenidos en otras cosas.

ARREGLOS.- Los mercaderes del tianguis "de Las Vías" lograron su propósito este domingo, e instalaron por lo menos medio centenar de puestos; durante el transcurso del día, trascendió que autoridades sanitarias habrían decidido permitirles su instalación, supuestamente a