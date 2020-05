SE LLAMA DEMOCRACIA.- Hay quienes todavía no entienden que en un sistema democrático como el que vivimos, las mayorías son las que mandan y creen que las minorías son las que deben decidir sobre temas tan trascendentales como el derecho a la vida. Pintar bardas es una muestra de intolerancia que al final del día resuelve nada.

CANDIL DE LA CALLE.- Quienes critican a las personas que ayudan a los que menos tienen con despensas y que exigen que el dinero de los partidos, del sueldo de los servidores públicos y de otros rubros se destine al combate del Covid-19, deberían hacer públicas las aportaciones que en lo personal han hecho, porque es muy fácil disponer del dinero de los demás.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Avenida México, en la Colonia Popular, una sección del pavimento colapsó, dejando un hoyo de gran tamaño en el cual se alcanza a ver el drenaje, esto es un gran peligro para peatones y automovilistas ya que el diámetro del desperfecto es suficiente para que un vehículo quede atrapado y un peatón caiga con facilidad.

FUGA DE AGUA.- Fraccionamiento El Palmar, en las calles Segunda y Noventa y nueve, vecinos piden ayuda a Interapas, ya que desde hace un año están reportando una enorme fuga de agua potable; debido a esto el suministro del líquido es deficiente en los hogares, por lo que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas.

DECISIONES.-- Las Diputadas y Diputados de la LXII Legislatura demostraron en la pasada sesión ordinaria que están listos a afrontar los temas más sensibles y que por su complejidad pueden causar polémica entre diferentes sectores de la sociedad y, es el tema de la interrupción legal del embarazo, con una mayoría de 20 votos a favor del rechazo, 3 abstenciones y 4 votos en contra. Ahora lo que sigue es que se respete la decisión de la mayoría.

POLÉMICA.- Personas de los diversos sectores defienden su postura, pero para buena o mala fortuna, todo tiene un cauce, y ese es el que se debe seguir, independientemente de quiénes tengan la razón, habrá qué esperar para que se dé una solución en el futuro que deje satisfecha a la mayoría, mientras tanto a respetar la decisión legislativa.

COORDINACIÓN.-- El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Diputado Martín Juárez Córdova y el presidente de la JUCOPO, Diputado Rolando Hervert Lara, han logrado una buena coordinación para dar certeza jurídica al trabajo Legislativo y han promovido las reformas a la ley y al reglamento interno para realizar tanto sesiones ordinarias y reuniones de comisiones, las cuales, se realizan vía virtual, con ello, se ha logrado dar continuidad al trabajo Legislativo.

RECOMENDACIÓN. - - Ayer una reportera se quejó de que no transparentan al jurado calificador del Premio Estatal de Periodismo, y descalificó a quienes lo organizan, ella tiene cierta razón ya que en el Premio Nacional de Periodismo desde que se anuncian sus bases se da a conocer la trayectoria de quienes evaluarán a los reporteros.

PERO. - - La pregunta es ¿por qué hasta ahora se queja de este hermetismo que se guarda en el Premio Estatal de Periodismo?, porque el año pasado metió trabajos y ganó. Hasta ahora le incomodó la situación. Es de pensarse.

RESPONSABILIDAD.- Hay personas que no se les da la responsabilidad, o como decía el expresidente Vicente Fox, son los contreras. El Sector Salud se esmera por dar las estadísticas lo más actuales posibles y la gente que no es responsable sigue preguntándose ¿conoces alguien que esté enfermo?, y viene la incredulidad de muchos "eso no es cierto...", pero lo que sí es cierto y debe practicarse con responsabilidad es la sana distancia y el uso de cubre bocas, además del Quédate en Casa, ¿para qué?, pues para terminar con esta pandemia.