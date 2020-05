• Se pospone un mes la elección

• Registran premios de periodismo

LECCIONES. - La emergencia sanitaria ha dejado muchas lecciones a la vida política, social, comercial y económica de la entidad, si bien es cierto que hay una crisis en la mayoría de los sectores, también lo es que los ciudadanos se han dado cuenta de la importancia de cada cosa, un ejemplo es el proceso electoral que se anunció se pospone un mes. La verdad ¿no será que se ha burocratizado y que esa "maquinaria" no requiere de tanto tiempo para funcionar?

INEXPERIENCIA.— Se nota la inexperiencia de la nueva jefa de prensa de la UASLP, porque manda boletines nocturnos, eso no se hace. Lástima que no le funcionan sus estudios en el Tec de Monterrey, donde estudió Comunicación. Además ha hecho pocos boletines o casi nada, la máxima casa de estudios no está saliendo a la vista de la ciudadanía.

JUBILACIÓN.— Nos cuentan que Ernesto Anguiano, el ex jefe de prensa de la UASLP, quiere que lo jubilen para entregar el área de comunicación de la máxima casa de estudios; pues unos dicen que no quiere hacer entrega-recepción. Eso dicen.

ESCUCHEN.-- Le faltó leer su propio discurso al titular de la Secretaría de Finanzas, Daniel Pedroza, a quien se le vio un tanto cortante en su lectura. Será que ni lo leyó.

CORONAVIRUS.— Con tanta manifestación que se ha registrado en la capital potosina durante la temporada de Coronavirus, los que quejan, se han olvidado de que son posibles focos de infección, y de que nadie les hace caso, pues en Palacio de Gobierno no hay ni acceso, en el municipio no se paran ni las moscas y sólo ponen en riesgo a la prensa que son los únicos que les hacen caso.

SE ABRE REGISTRO.- Este día arranca el proceso de recepción de trabajos del Premio Estatal de Periodismo 2020, en el edificio central de la UASLP en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. La recepción seguirá mañana miércoles y culminará el jueves, por lo que se espera una gran participación de los colegas periodistas de toda la entidad. La convocatoria puede ser consultada en las redes sociales del PEP 2020.

CRÍTICAS DIRIGIDAS.- El presidente de Congreso Calificado, José Mario de la Garza Marroquín, fue severamente criticado por los legisladores, debido a las iniciativas que presenta para que le hagan la chamba, es decir, que sean los diputados quienes legislen para que la información se genere de tal o cual modo pero lo más curioso es que al Poder Judicial del Estado, no lo toca ni con el pétalo de una rosa, pues dicen que ahí, están sus intereses con todos los asuntos legales que arregla.

DENUNCIA CIUDADANA.- En calle Azteca Norte con Juan Álvarez, en el populoso barrio de Tlaxcala, personal del organismo administrador del agua, Interapas fue a arreglar una fuga de agua y dejaron abierta la calle, siendo un peligro ya que esa reparación tiene alrededor de 2 meses y poco a poco se ha acumulado basura en el lugar, pues no sólo dejaron abierta la calle si no que también el escombro está sobre el paso vehicular, lo que podría dar lugar a un incidente.

A MEDIAS.- En la calle Villa Cisneros, fraccionamiento Villas del Pedregal, el Interapas fue a arreglar una fuga de agua importante pero dejaron los trabajos a medias y la calle quedó abierta, además el escombro lo dejaron a la mitad del arroyo vehicular, y todo esto es peligroso para peatones y vehículos, ya que pueden caer en el hoyo que dejaron.

OFRENDA.- Solitario activista llegó y colocó una modesta ofrenda floral en el monumento al doctor Salvador Nava Martínez, este fin de semana por su aniversario luctuoso; quizá por cuestiones sanitarias, esta vez no hubo presencia de navistas que acostumbraban honrarlo. Y no se diga en su tumba que, por el cierre de los cementerios, no pudo ser visitada.

SOCIALIZACIÓN.- Como se había adelantado en estas páginas, desde este lunes ya operan los parquímetros en la calle Jesús Goytortúa. Sin embargo, las autoridades municipales dejarán que durante esta semana los automovilistas se acostumbren y no habrá sanciones si no pagan por el cajón de estacionamiento... hasta el lunes 25.