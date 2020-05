PROPUESTA.- Nos habló un lector para comentar sobre los “filtros” instalados en varias partes de la Capital, por la Secretaría de Salud y la Policía estatal y nos comenta, que muchos ciudadanos le sacan la vuelta, simplemente dicen no se quieren enfrentar a cuestionarios, preguntas incomodas, pruebas, etc, cuando no están programados, pues en su mayoría se los encuentran cuando van al empleo, de compras o salieron por cualquier situación, además dicen no saben si tienen algún riesgo.

INICIATIVA.- Proponen que porque mejor no se llama a la población a realizarse las pruebas de manera voluntaria, que se acuda por voluntad a los filtros que se instalen, aun cuando no estén en las calles, ya sea en los parques, la feria, o en cualquier otro lugar a donde se pueda acudir. Servidos.

APRENDIENDO.- Si como dicen que el coronavirus se volverá endémico en el país y en el mundo, lo que significa que no se iría nunca jamás, el fenómeno debe mover a las instituciones, a los estudiosos, a los académicos a irle pensando como sería nuestra nueva realidad y como debemos aprender a vivir con ella. Desde el empleo, hasta la higiene, el control de medio ambiente, la solidaridad y amistad entre la sociedad, etcétera, ya que si nada será igual, debemos de ir aprendiendo desde ya.

VOLUNTARIOS.- Muchas personas que no son médicos preguntan que como pueden ayudar con la pandemia, y hasta ahora aseguran los enterados lo mejor es cuidándose ellos y sus familias para evitar los contagios. Bueno

¿ALIANZAS?- Ante la falta de otras opciones, dicen los más entendidos, que se vislumbran alianzas entre el PRD y el alcalde para una candidatura a la gubernatura y al PAN se le forzaría a juntarse a la alianza o bien de plano hacerse a un lado; alianza que dicen daría viabilidad al proyecto que tiene el presunto para jugar a la grande en el 2021. ¿Será?

DENUNCIA CIUDADANA.- Entre las calle De Josefa Ortiz de Domínguez y Privada de Josefa Ortiz de Domínguez, en la Tercera Chica vecinos reportan una fuga de agua desde hace mucho tiempo, en múltiples ocasiones y esto afecta el suministro de agua de las personas que viven cerca de la fuga.

POSTE DAÑADO.- En la Colonia General I Martínez, calle Escandón con Salvador Nava, se encuentra un poste de concreto que está colocado bajo la banqueta, y debido a esto en varias ocasiones ha sido impactado por vehículos, por lo que ya está muy dañado en su base y corre peligro de colapsar, por eso los vecinos piden a las autoridades que lo reemplacen para evitar algún accidente.

AMBULANTES.- Mientras que en el Ayuntamiento capitalino esperan aplicar medidas para evitar el "desbordamiento" del comercio, los mercaderes ambulantes se adelantaron y ahora ocupan nuevos espacios en el Centro Histórico; no se diga en la explanada Ponciano Arriaga, que ya había sido desalojada por inspectores municipales. La necesidad de este sector es mucha, ante la falta de apoyos, pero debería realizarse con mayor respeto a las disposiciones sanitarias.

SEGUNDA LINEA.- El presidente de México anunció un seguro de vida para el personal médico que está en primera línea, pero quienes están en “la segunda línea” todos los dias son los periodistas y para ellos, no solamente no hay seguro ni nada, sino que además hay ataques, desprestigio, denostación y burlas a su trabajo desde el poder, donde le apuestan “a las benditas redes”.

SESION MOVIL.- Si un diputado se ha distinguido entre los 27, entre otras cosas, por su manera informal y poca seria de asumir la gran responsabilidad de ser representante popular e integrante de uno de los poderes del Estado es Pedro Carrizales “El Mijis” y ayer, dio otra muestra de su falta de respeto al “conectarse” a la sesión ordinaria vía Internet desde su camioneta, por lo que sesionó de manera “movil”.