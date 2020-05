SIN MEMORIA.- Los militantes del Partido Acción Nacional que están criticando que el gobierno solicite una línea de crédito para enfrentar la contingencia del Covid-19, realmente no tienen memoria pues se les olvida que su ahora ex gobernador Marcelo de los Santos pidió mil 500 millones, días antes de irse, lo que ameritó una grave sanción pues para empezar no había sustento como ahora lo hay.

¿DÓNDE ESTABAN?.- Tampoco a los “críticos de la sociedad civil” les queda subirse al tema para ganar adeptos y seguidores, tratando de envolverse en la bandera de un liderazgo que nadie les dio, para quedar bien, cuando no hicieron algo en otras épocas donde en realidad se afectó a las finanzas del estado. Es hora de tomar decisiones y es lo que se está haciendo desde el Ejecutivo.

PELIGRO.- En la gerencia de Telecom, saben de un caso de Covid-19, que ya puso en riesgo a todos los trabajadores, lamentablemente en vez de mandarlos a su casa a hacer cuarentena, se les obliga a trabajar y sólo se mando sanitizar la oficina, urge que intervenga Salud y evite una desgracia mayor.

TAPADERA.- El adeudo por 65 MDP de la Secretaría de Salud, a la empresa de outsourcing, debe generar una denuncia penal en contra de funcionarios del sector de la administración anterior, para que se aclare qué pasó con esos recursos y si hubo desvíos que se restituyan, además que se aclare lo de los hospitales que se inauguraron sin terminar y todas las corruptelas, a menos que el Congreso vaya a servir de tapadera.

DENUNCIA CIUDADANA.- En San Sebastián con Sevilla y Olmedo, vecinos reportan una alcantarilla la cual no tiene tapa y que es un peligro, tanto para peatones como para los vehículos, por lo que piden a las autoridades que la reparen para evitar algún accidente.

SIN AGUA.- Habitantes de la Colonia los Reyes piden ayuda de la autoridad ya que no cuentan con suficiente agua, porque el suministro que reciben es de poca presión y por lo tanto la cantidad es limitada; esto los ha obligado a solicitar pipas de agua para poder realizar sus actividades de higiene y limpieza necesarias.

PARA ATRÁS.- Con la pena y todo, pero el edil de Santa María del Río, Israel Reyna, se tuvo que echar para atrás en la autorización para efectuar los funerales de los cinco familiares que fallecieron ahogados en ese municipio, el pasado domingo, ya que las autoridades sanitarias no lo permitieron.

FALLAS.- Los intentos de autoridades por ofrecer conferencias en vivo en redes sociales, derivado de la pandemia, han sido buenos para mantener a la ciudadanía informada de manera directa; sin embargo, a veces las cosas no resultan como se esperan, como le ocurrió al alcalde capitalino, Xavier Nava, cuyo personal técnico sufrió la gota gorda y no pudo ofrecer una transmisión de calidad y sin fallas. Ni a quién echarle la culpa, esta vez.

IMSS.— Una revisión al área de Comunicación Social del IMSS, pues sus políticas de difusión y atención a medios, dejan mucho que desear, es la recomendación que se les hace sobre todo en estos momentos donde la información es oro.

ALBUR.-- Hablando de tanta movedera en la UASLP, nos hemos percatado que no sólo no están despidiendo a los funcionarios con base, sino que están contratando a muchos; hay que evitar inflar la nómina con el pretexto de querer traer a su gente.

NO IMPORTÓ.— Los que presumen de institucionalidad, y se les olvidó festejar el 80 aniversario de su partido fue a los panistas, que son pena ni gloria, hicieron nada por recordar sus orígenes.

MALAGRADECIDOS.— Muchos agradecen que ya no esté de rector Manuel Fermín Villar Rubio a quien los propios directores de la UASLP nombraron rectorcito por sus ideas pequeñitas, pues aseveran que los tenía bloqueados y por eso hacían nada en sus Facultades, ¿será? o con eso quieren taparle el ojo al macho.