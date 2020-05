SOBRE AVISO.- La autoridad electoral finalmente ha salido a advertir a los servidores públicos, especialmente los presidentes municipales, que andan repartiendo despensas, cacareando el alumbrado público y entregando libros en las casas aprovechando la pandemia para promoverse políticamente, que si continúan con esos actos proselitistas disfrazados de beneficencia, serán sancionados.





DE LAS MANOS.- A la autoridad municipal se le salió de las manos la seguridad pública, al incrementar el número de robos, asaltos y asesinatos, por lo que ni las patrullas rentadas ni las lámparas nuevas han evitado que los delincuentes hagan de las suyas y por mas que repartan culpas, la responsabilidad primaria corresponde al ayuntamiento.





EXPONEN A TRABAJADORES.- En plena tercera fase de contingencia sanitaria, muchos empresarios por voraces y avariciosos, exponen sin necesidad alguna a sus empleados, haciéndolos trabajar sin las debidas condiciones óptimas de salubridad. Tal es el caso de algunos despachos contables, entre muchas otras oficinas que se creen muy influyentes y continúan trabajando como si no hubiera pandemia. Las personas que conviven con los trabajadores tienen miedo de verse contagiados y por eso piden la ayuda urgente de las autoridades sanitarias.





EXCELENTE.-- Ahora que el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño, está haciendo diversos movimientos en la casa de estudios, debería de voltear bien los ojos al perfil de Jorge Delgado, quien es uno de los funcionarios de la institución que ha trabajado fuertemente por los derechos universitarios, pues fue él, quien hizo que varios maestros rindieran cuentas por los casos de acoso escolar, hecho que nadie había logrado. Ahí le dejamos el dato a considerar.





NO CESAN.— A quien no dejan en paz en un chat de reporteros es a un jefe de prensa, a quien con el pretexto de ser representantes de los medios de comunicación, hasta lo insultan con sendas groserías, ese tipo de actitudes demeritan la labor. Está bien reclamar pero no pasarse de la raya.





DENUNCIA CIUDADANA.- En el pasaje Huitzilihuitl, en la colonia Industrial Aviación, vecinos piden que se rehabiliten las luminarias del pasaje ya que por las noches la zona se encuentra en penumbras, lo que la hace peligrosa ya que la delincuencia se puede aprovechar de la situación.





PAVIMENTACIÓN.- En Avenida Industrias con Periférico se reporta que la mitad de la carpeta asfáltica se encuentra totalmente destruida, dificultando el paso de todo tipo de vehículos. Las autoridades tenían planeada una obra la cual nunca se llevó acabo, por lo que usuarios de la zona piden que ya arreglen el pavimento para evitar desperfectos en los vehículos.





SIN CONTRATIEMPOS.-- Las reuniones de comisiones y las sesiones ordinarias que ha realizado y a más de una semana el Congreso del Estado se han desarrollado sin ningún contratiempo, con ello, se avanza en la solución de dictámenes los cuales serán puestos a consideración del pleno para su análisis y posible aprobación. El presidente de la Directiva, Diputado Martín Juárez Córdova se anotó un buen punto.





¿DESPISTADOS?.- Ese podía ser el calificativo para aquellos que no entienden que deben quedarse en casa y que deben obedecer las medidas preventivas, porque todavía hay oportunidad de aplanar el pico de la pandemia para no vernos como otros países, superados por el coronavirus.