*Político panista usa influencias

*Se aprovecharon de “Arturito”

¿ABUSO LABORAL? Desde hace unos días circula en las redes sociales la información del despido de Arturito Martínez, quien hacía la delicia de niños y adultos, así como de familias completas en el trenecito que manejaba en Plaza Tangamanga. El como muchos trabajadores potosinos fue lanzado a la calle, con el pretexto de la pandemia del Covid-19 ¿y sabe usted qué? Solo lo indemnizaron con 200 pesos, después de 11 años de estar trabajando en ese lugar. Lo que muchos potosinos consideran injusto y una burla a todos, por el abuso del patrón, que sin más, ni más le dijo, “adiós” y hazle como quieras”.

INDIGNANTE.- La verdad que resulta indignante enterarse de cosas como estas que ocurren en la capital, y ese seguramente es solo uno de miles de casos de trabajadores que han sido prácticamente “corridos” de sus empleos, porque los patrones simplemente no les quieren pagar o bien indemnizarlos conforme a la ley. Lamentablemente no hay autoridad laborar, ni sindicatos, ni centrales obreras que lo defiendan, pues solo es un adulto de 51 años, sin palancas, ni apoyos políticos de nadie. Sin duda que es una vergüenza que esto ocurra en San Luis Potosí.

¿DESPENSA?.- Ya solo falta que vaya el PAN, o el PRI, o algún alcalde a darle una despensa con gorgojos y tres pesos para que pase la contingencia. ¿Y todos se preguntan? ¿Dónde están los diputados, los políticos de los partidos de izquierda, de derecha, del centro, y ¿dónde están todos esos adalides de la democracia que siempre están diciendo que los potosinos desprotegidos son primero?

SANCIONES.- Entre las propuestas que se están haciendo llegar al Congreso del Estado, debería incluirse una que considere como causal de juicio político, el arriesgar la salud de las personas para sancionar a los presidentes municipales que, con sus acciones irresponsables, hacen que los ciudadanos puedan contagiarse de Covid-19 y ejemplos hay muchos. Pues gastándose el dinero del erario, cobrando sus dietas, sus altos salarios y escondiditos en sus mansiones, esperando que pase el peligro de contagio para ir a sus lujosas oficinas a seguir cobrando bonos y apoyos. Que barbaridad y en pleno siglo XIX ¿Lo sabrá López Obrador?

INVESTIGACION.- Muy interesante la investigación que llevó a cabo la organización Ciudadanos Observando sobre los intereses de conocidos políticos del PAN en un fraccionamiento residencial para que el INTERAPAS autorice las tomas de agua, mientras prevalece una deuda millonaria. Echele un ojo.

A PUERTA CERRADA.- El que los establecimientos no esenciales tengan sus puertas cerradas no es garantía para muchos empleados que están siendo forzados a acudir a laborar, como ocurre en conocida tienda departamental ubicada frente a plaza de Armas; se quejan que se les obliga a acudir pero no les proporcionan cubrebocas ni atienden otras medidas sanitarias; sus superiores les justifican que no hay interacción con clientes "y no es necesario".

¡AGUAS, EH? La CEDH y la de atención a Víctimas deben de dejar la pasividad que las caracteriza y ponerse las pilas, para evitar abusos por eso de los filtros para detectar enfermos o contagiados por el coronavirus. Señores no estamos en la era de Hitler, los ciudadanos tienen derechos, nos rige una Constitución, tenemos leyes que nos ha costado mucho mantener, por lo que no hay que abusar, ni aprovecharse de ciudadanos que solo se ven “enfermos” y pensar que están infectados. Policías y enfermeros deben ser capacitados en derechos humanos para evitar que ocurran situaciones que violen las garantías individuales. No regresemos 500 años antes en la historia, porque la dignidad de las personas es primero.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Prolongación Coronel Romero, entre Fernando Rosas y Gómez Farías, se encuentra una obra en esta zona, en la cual los trabajadores destruyeron la banqueta, lo que dificulta el paso de los peatones y se ven obligados a caminar por el arroyo vehicular, corriendo el riesgo de sufrir un accidente. Urge que la reparen.