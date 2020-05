*Buen susto que nos metió el EPR

*Granjas de bots que incluyan a 4T

COMUNICADO DEL EPR.- Ayer por la noche recibimos un correo en esta redacción que iniciaba: “comunicado de EPR, lo que nos sacó un buen… susto, pues dio pie a que se trataba de un comunicado del Ejército Popular Revolucionario, organización armada de extrema izquierda que está en estados como Guerrero, aunque unos dicen que también andan aquí en la Huasteca Potosina. Bueno pues resulta que al abrir el correo, nos dimos cuenta que era un comunicado pero de Elías Pecina Rodríguez (EPR), en el que avisaba de una conferencia para viejitos. Que bárbaros, que buen susto nos metieron. Así no se vale. “Comunicado del EPR”, ¡esos comunicólogos!.

DOBLE MORAL.- El Ayuntamiento de la Capital pone filtros, cierra calles y pide que la gente no ande en las vialidades, peroooooo… obliga a sus trabajadores a que vayan a laborar, lo que es incongruente, pues hay personas de la tercera edad, de policía vial que son madres de familia, etcétera, incluidos trabajadores de obras, y muchos empleados municipales administrativos que son obligados a ir a la UAM a trabajar, lo que demuestra que hay doble moral. Qué bárbaros. ¡No sean negreros! Si ni en el gobierno los obligan a ir a trabajar por el grave riesgo que hay de contagio por la pandemia, pero lo peor, que vayan a llevar a sus hogares el virus.

GRAVE.—Es tan difícil la situación por la estamos pasando en materia de salud, que por atender el Coronavirus, a las autoridades sanitarias se les ha olvidado surtir las farmacias de las clínicas del ISSSTE, donde tienen meses, así literal que no dan insulina a los diabéticos. Los están matando y eso no lo cuenta nadie.

CHISTE.—Vaya confusión, pareciera un chiste que una doctora haya confundido a un paciente de gastritis con víctima de Covid-19; no puede ser que la paranoia nos haya alcanzado pese a que se supone, debemos estar tranquilos dentro de esta pandemia.

INCUMPLIDOS.- Trabajadores afiliados a Fonacot se encuentran molestos debido a que han acudido a la oficina y se encuentra cerrada, incluso algunos agendaron cita y no se encontraba personal para atenderlos. Al llamar por teléfono solo se escuchaba la grabación de que los operadores no están disponibles, enviaron WhatsApp y después de dos horas responde un asistente virtual diciendo que se deje datos y cuando el operador se desocupe se comunicará, lo cual no sucede. ¿Qué estará pasando con esta institución que se supone es para apoyar a los empleados?

DIFUSIÓN SEÑORES.- Lo hace falta en Fonacot es la comunicación, porque si bien mantienen trabajo por las redes sociales y los préstamos ó créditos a los trabajadores deben ser de manera presencial, simplemente hay que avisar a los afiliados para que no anden en el trote y trote, en vano y sin respuesta. que no anden en el trote y trote, en vano y sin respuesta.

GRANJAS.- El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de exigir a todas las plataformas de redes sociales que informen quiénes son sus clientes, para descubrir las granjas de bots, debe por supuesto incluir a los que usa la 4T para atacar a periodistas, políticos y activistas que lo critican y de paso, estaría bien que nos informaran sobre las granjas que se usan en San Luis y Ciudad Valles.

SE PARECEN.- Aquellos que no creen en que sea realidad el Covid-19 y andan en las calles como si nada, exponiéndose y exponiendo a los demás, se parecen mucho a quienes tampoco creen en las miles de luminarias costosas que dicen se han instalado en cientos de colonias, pues al menos hasta la fecha sólo en la diagonal sur son visibles.

¿MIEDO? El rector Alejandro Zermeño, dio marcha atrás en lo que dijo primero, de que haría una limpia en la UASLP, alguien le metió miedo, por lo que como dice el dicho “dejará la iglesia en manos de Lutero” y no faltará que pronto lleguen las traiciones.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle del Arco, en Condado del Sauzal, vecinos piden que el pavimento sea rehabilitado, ya que por el paso de unidades pesadas la carpeta asfáltica está totalmente destruida, y es como si nunca hubieran pavimentado la zona además; piden al Interapas que les pueda surtir agua, ya que no cuentan con suministro de la misma.