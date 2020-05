*Albañiles sin festejos en su día

FUERA DE CONTROL.- Villa de Reyes está fuera de control, no hay gobierno y tanto en materia de seguridad, como en contagios por el Covid-19, la población está desprotegida, urge que intervengan las autoridades estatales para poner en orden, en ese municipio.

RECONOCIMIENTO.- El mejor premio que se hubiera dar a los albañiles este 3 de mayo, era otórgales el día libre, ya que en las construcciones la mayoría municipales y una que otra particulares, los mantuvieron trabajando aun con riesgo de contagio del coronavirus, lo que muestra que pese a los discursos hay sectores de la población, que se les sigue considerando como de tercera y sin ningún derecho, ni siquiera a la salud.

GANDALLINES.- La propuesta de diputados de hacer un reconocimiento al sector médico por su trabajo al frente de los hospitales durante la pandemia, es una forma oportunista, que raya en lo sentimentaloide de los legisladores que quieren colgarse de la fama de médicos y enfermeros, que están cumpliendo con su deber pese al riesgo. ¿Por que mejor no renuncian a sus ostentosos salarios y compensaciones, para comprarles equipo que los proteja, o bien legislan para que les otorguen sueldos más dignos?

QUE SE INVESTIGUE.- La realidad de San Luis Potosí, al igual que muchos estados del país, es que las políticas públicas en materia de salud, no funcionan, ya que ese sector ha sido presa de políticos y gobernantes que no destinaron los recursos necesarios para proteger al pueblo de México, ante contingencias graves como la pandemia del Covid. Decir ahora que por culpa de los ciudadanos que salen a las calles es que aumentan los casos del virus, no solo es desconocer su responsabilidad ante la crisis de salud, sino tapar latrocinios del pasado.

MELOSOS.- El congreso y los diputados deberían llamar a los ex gobernantes y funcionarios que hicieron mal uso de los recursos destinados a salud, investigar por qué no se concluyeron hospitales, a los que se destinaron millonarios recursos y no disfrazar la pandemia con reconocimientos que nadie pide. Médicos y ciudadanos lo que exigen son mejores condiciones para ejercer y cumplir con su responsabilidad y mejores salarios; no quieren actos melosos que de nada sirven ante crisis de salud como la que vivimos.

DENUNCIA CIUDADANA.- Habitantes de la Unidad habitacional Manuel José Othón, en la calle Ricardo B. Anaya, piden que reparen un colector pluvial el cual está en muy malas condiciones, ya que las rejas están sueltas y temen que colapsen, ocasionado algún accidente; además se está acumulando basura, lo cual hace que las aguas negras se estanquen, provocando malos olores y creando un foco de infección.



EN ABANDONO.- Entre la Calle Parrodi con Primero de Mayo, en el barrio de San Sebastián, vecinos reportan una propiedad que está en ruinas y apuntó de colapsar debido a que se encuentra en abandono.

DEMANDARA A CHINOS.- No deja de ser noticia con sus declaraciones el edil de Ciudad Valles, Adrián Esper. Ahora anunció que “seremos el primero municipio de México en demandar a los chinos por crear el coronavirus, por andar jugando en los laboratorios con algo tan delicado y afectar la economía del mundo”. Ya los investigó, los encontró culpables y hasta demanda presentará. Así las cosas.

NUEVO RICO.- Reportan en Xilitla una camada de nuevos ricos, entre ellos el presidente municipal a quien los habitantes de varias colonias le siguen haciendo protestas, ya que supuestamente les cortó el agua en sus colonias para desviarla a la construcción de su nuevo hotel. ¿De dónde? Se preguntan los habitantes pues hace poco andaba hasta pidiendo prestado. Las manifestaciones van a escalar en esta semana, dicen.