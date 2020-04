*¿Reprogramarán? Elecciones

* Se quejaron en los mercados





HANDICAP.- La carrera por la gubernatura ya inicio desde hace algunos en forma soterrada, pero ahora ya esta la lucha abierta, lo que hace ver mal a las autoridades electorales que no tienen capacidad para frenar a los adelantados por cuestiones políticos o el riesgo de que los “enfermen” y les den las gracias, así es de que mejor se la llevan calmada, haciendo como que no ven nada y escondiditos para no contagiarse por la pandemia. Ni hablar.

¿RETRASO? Además hay la posibilidad que el proceso electoral 2021, tenga repercusiones por la pandemia, por lo que los diputados que andan de vacaciones, ya debían estar pensando que se hará para sacar adelante el proceso, en el que si no hay voto presencial debe analizarse el digital u otra variante. Un ejemplo es lo que ocurrió con el Censo, que el INEGI por no prever ahorita quiere que todo mundo les ande hablando por teléfono para dar sus datos.

REPORTEROS.--La organización San Luis Podemos ha dado algunos equipos de seguridad contra el Covid-19 a los reporteros, al igual que la maestra Lizzy Navarro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM.

PROSELITISMO.- Es evidente el proselitismo que hacen algunos personajes con aspiraciones al 2021, tratando de ganarse adeptos –según ellos- para una eventual candidatura al gobierno y en ese tenor, es que en esta capital hay un call center donde hablan de parte de alcalde para preguntar como está la persona y darle recomendaciones para evitar Covid-19.

BRAZOS CRUZADOS.- Ante toda la evidencia que existe de actos proselitistas no solo en capital sino en otros municipios, por parte de los presidentes municipales que aprovechan las necesidades de los ciudadanos y usan recursos públicos para dar dádivas como si fueran de su bolsillo, la autoridad electoral se queda de brazos cruzados porque aseguran que no estamos en época electoral ni piden el voto explícitamente, lo cual no hace falta pues es obvio.

LÍDERES.- Líderes de mercaderes, que son afines a la actual administración municipal capitalina, fueron utilizados para defender en una declaración conjunta los apoyos emergentes; entre ellos estuvo el líder de los locatarios del mercado República, al que ya no ven en ese centro de abasto, donde "sus" representados están sufriendo por la contingencia sanitaria, y sobre todo con el cierre de locales por parte de la misma autoridad, y que ni siquiera ha acudido a apoyarlos.

SEÑALAMIENTOS.- En las áreas controladas por los parquímetros, en el centro de la ciudad, hacen falta muchos señalamientos para indicar que hay que pagar por estacionarse. En muchos casos el parquímetro no está muy visible y los señalamientos que hay son escasos.

ADELANDADITOS.—No cabe duda que alguien anda fuerte entre los adelantados al 2021, pues están llegando llamadas telefónicas sobre medidas preventivas contra el COVID-19, habrá que ver sí el CEEPAC sanciona a quienes sacan raja política de esta desgracia en la que nos ubicamos.

INCONGRUENTE.- Por cierto mientras que el alcalde invita con llamadas telefónicas a la población a quedarse en casa, el Ayuntamiento tiene trabajando casi a un 80 por ciento de su personal, solo mando a su casa a algunos de áreas administrativas, el resto sigue exponiéndose en las calles, en la Unidad Administrativa, etcétera, según dicen los funcionarios municipales, que para que los trabajadores desquiten lo que ganan. Qué bárbaros si les pagan 5 mil al mes, se pasan, pero al fin panistas y explotadores. Como que no es muy congruente ese llamado.

FILTROS.- Soledad actúa con responsabilidad al sumarse de manera activa para hacer frente al Covid-19. Hace algunos días el estado fue un mal ejemplo nacional al reportar movilidad innecesaria en la zona metropolitana, por eso ayer el inge Gil anunció la instalación de filtros para tratar de concientizar a la ciudadanía.

QUE TE QUEDES EN CASA.- Con eso y la coordinación con autoridades sanitarias así como todos los sectores de la población este fin de semana será reducida la movilidad y las “carnes asadas” entre familias ya que no podrán andar en coche más de dos personas.