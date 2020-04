*Siguen los abusos en los cobros



RIDICULO.- Incomprensible que mientras muchas áreas que se volvieron estratégicas en el Sector Salud por la pandemia, la principal, el Laboratorio de Pruebas de Covid-19 haya estado sin vigilancia, prácticamente dejado a su suerte solo con el apoyo de una empresa de seguridad privada, que ya todos saben contratan a puros viejitos para pagarles menos. No es posible que ese centro neurálgico no haya recibido apoyo de seguridad y lo hayan robado. Es el mundo al revés, sin duda y debe haber una llamada de atención a los responsables, pues San Luis Potosí hizo el ridículo a nivel nacional.

NI HABLAR.- De todos los males que tiene San Luis Potosí, hay algunos que de plano por más que uno le busque una razón valida, no la hay. Predomina el abuso, el agandalle, la avaricia y pare usted de contar. ¿Cómo es posible que en estos momentos en que la gente no va a los centros comerciales, aún se cobre el estacionamiento” Plaza Sendero, Tangamanga, son algunos de los que siguen cobrando cómodamente en el primero caso incluso hasta le subieron el precio a 15 pesos, ¿pues que pensarán? Ven la tempestad y no se hincan, en lugar de que quitaran ese cobro abusivo. Ni hablar.

CASTIGO.- En estos es en los que debían de funcionar el Congreso y los diputados legislar para evitar que ocurran este tipo de abusos que generan discriminación, violan las garantías individuales de libre transito y además son clasistas, pues aparte de que los potosinos acuden a adquirir productos, todavía les cobran y lo peor que en estos momentos de contingencia sanitaria, lo siguen haciendo aunque no se paran ni las moscas.

RARON.- Es de pensarse muchas veces, el hecho de que hayan robado precisamente el Laboratorio Estatal de Salud, donde hay pruebas de Coronavirus, no sería otra cosa. Se vale dudar o no.

NUEVO.- Este jueves 30 de abril, será la toma de protesta del nuevo rector de la UASLP, Alejandro Zermeño que se sabe sólo será encabezada por seis integrantes del Consejo Directivo Universitario para no abonar al contagio del Covid-19.

PRIISTAS INQUIETOS.- De la noche a la mañana resulta que una persona identificada como Alejandra Méndez Rosas aparece como “presidenta del Instituto Reyes Heroles filial SLP”, así, sin que nadie la conozca, sin consensos, y los priístas se preguntan de dónde salió, pues ya anda hablando de la sucesión gubernamental, echando grilla según ella con sectores y ofreciendo la firma del Instituto a algunos aspirantes a cargos públicos.

NO ES TEMA.- Lo que menos debe permitir el PRI que dirige Elías Pesina es este tipo de desplantes en épocas donde los temas son otros, no es momento de andarse promoviendo ni haciendo la importante y menos, pensar que el Instituto Reyes Heroles le pertenece, por ello Alejandra Méndez, dicen los priístas, debe ser transitoria y lo antes posible ser asignada a otras funciones antes de que acabe con el prestigio que aun mantiene esa institución.

CUBREBOCAS.- Alguna autoridad debería regular o poner un alto a los vendedores y revendedores de cubrebocas, varios de los cuales ya se instalan en el exterior de tiendas departamentales o mercados para aprovecharse de la necesidad, pero a precios muy por encima de los normales. Además, se ignora si fueron elaborados con medidas de higiene.

DESFILE.- Ante la fecha ya próxima del Día del Trabajo, el 1 de Mayo, evidentemente que los eventos oficiales deberán suspenderse; sin embargo, suele ocurrir que grupos de manifestantes suelen "desfilar" por las principales calles del centro de la ciudad, con diferentes consignas. Aunque están en su derecho de manifestarse, esta vez, por la contingencia sanitaria, lo más correcto es que dejen la protesta para otra ocasión.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle de Independencia con Julián de los Reyes, en el Centro Histórico, se encuentra un semáforo sin funcionar desde hace mucho tiempo, por lo que urge que sea reparado porque es muy necesario para evitar accidentes y dar orden al flujo vehicular.