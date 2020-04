RECURSOS.- Derivado del Programa Emergente de Apoyo para 123 Centros de Atención Infantil en San Luis Potosí, cuyo modelo es único a nivel nacional, el gobernador Juan Manuel Carreras López y la presidenta del DIF Lorena Valle Rodríguez, entregaron apoyos que fueron aprobados, por primera ocasión, por 20 millones de pesos, que beneficiarán a más de 4 mil jefas de familia por esta contingencia sanitaria.

ENCUENTRO VIRTUAL.- En una reunión virtual con las y los directores de los 123 Centros de Atención Infantil, Carreras López, reconoció la importancia de estas unidades debido a que se encargan del cuidado de las hijas e hijos de más de 4 mil trabajadoras jefas de familia microempresarias, para que puedan seguir con sus actividades laborales.

CONTRADICCIONES.- Durante mucho tiempo se le ha exigido a los diputados que no entreguen dádivas a los ciudadanos porque esa no es su función, incluso hubo organizaciones civiles que presionaron para que se anulara el rubro de gestoría y ahora, esos mismos personajes son lo que están exigiendo que los legisladores donen su sueldo y destinen apoyos institucionales ante la contingencia. Por fin.

RESPALDO.- Por cierto, quienes con sus propios recursos están ayudando a la gente entregando miles de despensas, gel, guantes, tapa bocas y túneles sanitizantes son los diputados del PVEM Ricardo Gallardo y Oscar Bautista y adivine quienes les lanzan críticas por esta acción, pues obviamente quienes no dan ni la hora y de todo quieren generar polémica.

DENUNCIA CIUDADANA.- Entre José de Gálvez y Carretera 57, comerciantes y transportistas que circulan por la zona piden que este cruce sea arreglado, ya que por una obra no terminada vehículos de todo tipo tienen muchos problemas para cruzar debido a un prolongado desnivel que afecta a la estructura de los vehículos, e incluso se han reventado algunos neumáticos.

MANIFESTACIÓN.- Se registró otra manifestación en la Unidad Administrativa Municipal, en la que se denunció que se trata de afiliar a beneficiarios de programas sociales municipales al partido México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Esto a pesar del riesgo de contagio por Coronavirus, se convocó a beneficiarios de programas sociales para orillarles a firmar un contra recibo por los apoyos que obtienen de la municipalidad, cuando se había anunciado que dichos apoyos se entregarían en sus casas o a través de tarjetas bancarias para no exponer su salud.

BAÑO PORTÁTIL.- Vecinos de la calle Revolución, en la colonial El Paseo, reportan un baño portátil abandonado en la calle que se ha convertido en un foco de infección, por lo que los colonos piden sea retirado ya que no saben la razón por la cual fue dejado ahí.

HONORÍFICO, YA NO.- Después del anuncio con bombo y platillo que el Cabildo de Matehuala sería honorífico, porque sus integrantes -con excepción de los síndicos- ya no recibirían su sueldo para donarlo a acciones de beneficio para la población afectada por la crisis sanitaria, ya salió a la luz que al menos dos regidores no pueden desprenderse de su sueldazo e, inclusive, buscarían ampararse para no perderlo. ¿De qué partido serán?

LES PREOCUPA.- Al organismo operador de agua, Interapas, le preocupa que sus usuarios, aunque muchos no reciban el servicio como se debe, no dejen de pagar durante la contingencia sanitaria, por lo que ya les avisó que se activó la banca electrónica y existen más de 22 establecimientos entre bancos, farmacias y tiendas de autoservicio para realizar pagos aun con vencimientos.

INFORME.- Para el día 30 de abril, el todavía rector de la UASLP, Manuel Fermín Villar, dará a conocer su último informe de actividades. PRETEXTO.- Los jefes de prensa de algunos de los poderes estatales, refieren que por Coronavirus, no darán publicidad a los medios de comunicación locales, por lo que se armó tremendo zafarrancho.

FLOJERA.- El sector patronal de San Luis Potosí, representado por Julio César Galindo no se ha visto activo durante la contingencia sanitaria de Coronavirus, debería de estar pensando la manera de ayudar a sus afiliados.