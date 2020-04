*Miles afectados por contingencia



*Exigen agua potable en la UAM







AFECTADOS.- La crisis económica y de salud que se padece no la enfrentan de la misma manera los ciudadanos que viven al día y no nos referimos sólo a los comerciantes, vendedores ambulantes, tianguistas, etcétera, sino a los trabajadores en general, a los asalariados que viven de forma precaria por los bajos sueldos, el subempleo y la carestía. Ese grueso de la población es la más afectada por la contingencia sanitaria y no se ve que haya políticas públicas que les ayuden a enfrentarla.

HACINADOS.- A ese grupo de la economía formal e informal que sobrevive con un salario semanal o quincenal, que vive hacinado en viviendas del Infonavit, o casas de 70 metros cuadrados, rentadas o en departamentos de esos que dio la CTM a destajo, en las últimas décadas en Los Árbolitos, Pavón, Hogares, Los Pinos, etcétera, sólo por mencionar algunos, no hay quién los ayude a superar la pandemia y la situación puede tornarse violenta.

UN SALARIO.- En gran parte esas familias dependen del salario del jefe de la casa o de la venta de artículos en las calles, lo que ahora está suspendido, o bien los trabajadores que tienen empleo en la zona industrial, fueron “despedidos” de las empresas por la contingencia y no son pocos, son miles, que enfrentan una situación caótica, que poco a poco se irá haciendo más critica, por lo que es urgente poner en marcha programas de ayuda, pero no de una despensa con gorgojos, sino con créditos, que les ayuden a enfrentar la falta de circulante para sobrevivir.

¿APOYOS?- Ya se vio que los apoyos anunciados por el ayuntamiento de la capital nunca llegaron, y eso que se dijo eran cien millones de pesos y todos se preguntan ¿dónde están?, los comerciantes reclaman, los ambulantes también y nadie da una respuesta. Estamos a tiempo de enfrentar el problema, de que se disponga de recursos con créditos blandos, finalmente entre esas familias lo que sobra es empuje e iniciativa, sólo que hasta vender les es prohibitivo, pero hoy estamos ante una emergencia y urge ir a su rescate y no esperar las consecuencias.





SIN AGUA.- Un grupo de menos de 10 personas, casi todas amas de casa, se apersonaron la mañana de este martes frente al Palacio Municipal durante varios minutos, con pancartas en mano, para exigir respuesta a sus demandas de agua potable en sus domicilios, en colonias del norte de la ciudad. Interapas, hasta el momento, no ha podido darles una respuesta definitiva.

MALANDROS.- Comerciantes que tienen sus negocios en la explanada "Ponciano Arriaga", mercado de los "huaracheros", 16 de septiembre y Reforma, temen ser víctimas de los delincuentes, quienes ya han intentado saquear algunos establecimientos, mismos que rondan el callejón de Moctezuma; se trata de los mismos hampones que arrancan joyería o teléfonos celulares a transeúntes y que, a pesar de que policías los identifican ampliamente, no los detienen.

DENUNCIA.- El CDE del PRI informó que se ha interpuesto una denuncia contra quien resulte responsable por daños con grafiti que se cometieron en contra del edificio sede de este instituto político, la madrugada de este lunes, y son hechos lamentables contra las instituciones políticas que no pueden quedar impunes. Proporcionó a la autoridad videos de las cámaras de seguridad.

CANDIL DE LA CALLE.- Algunos dirigentes empresariales se han lanzado contra los funcionarios, diputados y partidos exigiendo que donen salarios, prerrogativas y aguinaldos a la compra de respiradores y material para personal de salud, pero a ellos no se les ha visto haciendo esta labor, ni entregando despensas o cualquier ayuda y eso que todo el año ganan dinero y mucho.

DENUNCIA CIUDADANA.- Entre la calle Estrella y Avenida Mezquital vecinos piden ayuda, ya que en este cruce se encuentra una alcantarilla a la cual le robaron la tapa desde hace más de tres meses, lo que no sólo genera un foco de infección si no que es un riesgo para los autos que circulan por la zona.