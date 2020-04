SEVERAS CRÍTICAS.- El diputado Eugenio Govea Arcos, le hizo severas críticas al presidente municipal capitalino, Xavier Nava Palacios, por utilizar 400 millones de pesos para comprar focos led, en un negocio que no está muy claro y que beneficia a un grupo político que se ha vuelto el favorito del edil, pero no solamente es el legislador sino diversos sectores que consideran que esos recursos deben destinarse a la pandemia.

¡AGUAS!- No es lo mismo sugerir, que atosigar a la población o agredirla con cuestionamientos, lo mismo a motociclistas o ciclistas que son abordados por patrullas para cuestionarlos ¿a dónde van? O ¿qué andan haciendo? Eso es violatorio de la Constitución, por lo que la vigilancia debe ser eso, sólo vigilancia, pero no coartar el derecho que por ley tienen los potosinos de libre tránsito.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la avenida San Ángel, del fraccionamiento del mismo nombre, los vecinos reportan un registro de Interapas, en la que su tapa de concreto colapsó, lo cual es un peligro porque ya que tiene una apertura en la cual puede caer fácilmente una persona, imagínese un menor, por lo que piden a la autoridad repare este desperfecto y así evitar accidentes.

DESESPERADOS.- En el Fraccionamiento María Cecilia, en Río Paisanos, vecinos piden ayuda desesperada a las autoridades, ya que desde hace más de 10 años tienen problemas graves de salud, porque esta zona es paso de aguas negras y están al descubierto, por lo que piden ayuda y se solucione este foco de infección, ya que no piden vivir con las constantes enfermedades y el olor putrefacto.

SIN CONTROL.- Ninguna corporación policiaca, menos la municipal, respondió a los llamados de atribulados vecinos por los bailes callejeros que se realizaron en varios barrios de la ciudad y populosas colonias este sábado, a pesar de la contingencia sanitaria que se vive. Algunos, se alargaron hasta altas horas de la madrugada del domingo, pero ninguno pudo ser desactivado por la Policía.

POCOS POLICÍAS.- Sin embargo, los jefes policiacos presumen que se ha reforzado la vigilancia y que se responde lo más pronto posible a los llamados ciudadanos; el caso omiso que se hizo a las llamadas, da la sensación que los pocos policías que están disponibles durante la contingencia, realmente no están haciendo su trabajo.

SOLICITAN.- La principal estrategia para evitar el colapso del sistema de salud, ante la emergencia sanitaria por el Covid- 19 está en que cada uno como ciudadano acate las indicaciones de la Secretaría de Salud, indicó el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, quien pidió a la población seguir las líneas establecidas en caso de que requieran de atención médica.

CLAUSURAN.- La dirección de Protección Civil Municipal de Soledad, en coordinación con la dirección de Ecología y Comercio, realizó la clausura de siete ladrilleras al poniente de la ciudad que carecían de licencia de funcionamiento para su operatividad, luego de recorridos preventivos por parte de la dependencia y denuncias ciudadanas.

MEDIDAS SEVERAS.- Ya es momento que la autoridad empiece a tomar medidas mas severas, en contra de quienes no se quedan en su casa o estando en ella, organizan tremendas pachangas hasta altas horas de la madrugada y luego, alcoholizados, protagonizan desmanes. De no haber mano dura, el número de contagios se va a disparar más rápido y de una manera que rebasará al sistema de salud, eso dicen las autoridades todos los días.

ABANDONO.- Con eso de la pandemia ocasionada por el Coronavirus, la ciudad se observa muy abandonada, no hay vigilancia, se junta la basura en las esquinas, hay muchos accidentes ya que los borrachos y uno que otro acomplejado que se siente que está en pistas de carreras, corren como locos por las calles y las avenidas y no hay ni quién les diga algo. Es necesario que se mejore la gobernabilidad, ya que dejar a la capital abandonada no es la clave así haya veinte pandemias, hay que meter en cintura a quienes no respetan reglas.