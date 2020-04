GRAN LECCIÓN.- Una parte del Consejo Directivo Universitario, que votó por el cambio y permitió la llegada del Doctor Alejandro Zermeño a la rectoría de la UASLP, dio un paso adelante en la transformación de la Universidad. Los retos son muchos pero hay con que enfrentarlos, principalmente la voluntad del nuevo rector de actuar con transparencia. Esta actitud debe renovar áreas anquilosadas en la institución, que ya requieren renovarse, para no tener al enemigo en casa. Además la elección dejó atrás fantasmas del pasado que ya no tienen razón de ser. Hay un nuevo país, nuevos paradigmas en la educación superior que deberá incorporar la institución y para eso será muy importante la transparencia y la honestidad en el ejercicio público. Finalmente la UASLP es la formadora de las nuevas generaciones y se debe terminar con la simulación para transmitir un nueva imagen a la sociedad potosina.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Fray Diego de la Magdalena frente al panteón del Saucito, comerciantes de la zona reportan un hoyo en la carpeta asfáltica, el cual tiene una gran dimensión y profundidad, lo cual es peligroso ya que un vehículo puede quedar atrapado y un peatón caer fácilmente, por lo que se pide ayuda a las autoridades para que lo reparen lo más pronto posible.

URGENTE.- La demanda en todo el país a la que San Luis Potosí no se puede sustraer, es que los partidos políticos no reciben el financiamiento de este año y que se destine mejor a la compra de equipo para hospitales, respiradores, cubrebocas, mascarillas y ventiladores de los que requeriran los contagiados por el Covid-19. Todo mundo habla de la cero aportación de los partidos políticos a ayudar en la contingencia y piden que no se les entregue nada, pues nada aportan a la democracia, ni a la sociedad. Sin dud que es una propuesta legitima y urgente que debe atenderse, pues mientras ellos disfrutan de millones de pesos, muchas personas morirán sin atención médica por el covid-19.

AGUAS NEGRAS.- Entre las calles Lirios y Asares, del fraccionamiento Dalias del Llano, vecinos reportan una alcantarilla que está arrojando aguas negras, señalan que ya tienen meses con este problema y que se ha vuelto un foco de infección enorme, ya que las aguas negras corren por varias calles y ya está afectando la salud de los vecinos.

MALA SUERTE.- Resulta que los jugadores del Melate y el Chispazo andan de capa caída porque el pasado miércoles 1 de Abril fue el último sorteo que se llevó a cabo por el asunto del Covid 19 y será hasta nuevo aviso cuando se reactive; con esta suspensión se van los sueños de millones de jugadores en todo el país que dos veces por semana le apostaban a la suerte para cambiar su vida, pero eso sí, sigue la venta de billetes de lotería para la rifa del avión pero sin avión.

REVISION.- El Partido Verde Ecologista pidió que la Auditoría Superior del Estado (ASE) lleve a cabo una auditoría a fondo a la licitación del ayuntamiento de la capital para asignarle a una empresa la compra de lámparas del alumbrado público por casi 400 millones de pesos, ya que existen muchas dudas y podría tratarse de un gran negocio para ciertos grupos de poder.

AGRADECEN.- Vecinos de la zona del Fraccionamiento Santo Tomás, Terremoto, y una docena de colonias más de Soledad, incluidas muchas de la Capital, que colindan con esa zona, fueron beneficiados con la pavimentación de la prolongación de la calle San Lorenzo en la entrada de ese fraccionamiento, miles de potosinos olvidados, agradecen al diputado federal Ricardo Gallardo la obra que les permitirá llegar a escuelas, trabajo y salir de la zona sin tener que ensuciarse los zapatos, por el lodo cuando llueve o la tierra de todos los días.

QUIEREN UN PUENTE.- Ahora dicen van por la construcción de un puente en las vías del ferrocarril que cruza a espaldas de la colonia San Felipe, para no tener que ponerse en peligro cada que pasan por el lugar, además de que no hay pasos peatonales y a veces tienen que pasr por debajo de las vías donde no hay luz, ni banqueta.