CUESTIONADOS.- La Universidad se juega hoy su futuro con la elección de nuevo rector de la institución, lástima que el proceso ya fue manchado, primero con una "guerra sucia" que dejó en evidencia a algunos funcionarios que hicieron un mal manejo de las "instrucciones" y se fueron por la libre echando a perder la sucesión, que hoy se define, por lo que de darse un dedazo los resultados van a ser muy cuestionados y podrían generarse inestabilidad en la institución.

CARGADOS.- Aseguran los enterados que con la reunión de ayer entre un grupo al que no fueron invitados los principales protagonistas, se vió como los dados están cargados a favor de una corriente política, no de una persona, sino de toda una etapa que ya se había superado y que amenaza con regresar. La pregunta es por qué no invitaron a la reunión a los principales aspirantes Aleandro Zermeño Guerra director ejemplar de la Facultad de Medicina y a Miguel Aguilar Robledo de Ciencias Sociales y Humanidades que también aspira.

COMPROBADO.- Queda comprobado que la política lo es todo, no importa la contingencia sanitaria en la que nos encontramos y que esta semana es primordial para que se de un contagio masivo, pues hoy será la elección de rector en la UASLP y se esperan sorpresas de las buenas.

LO DESCUBRIERON.- Nos cuentan que un alto funcionario se le escapó su apoyo oficial en la página institucional de la UASLP a favor de Dolores Lastras, pero como es el consentido aún del rector, pues no le hicieron nada.

CAMBIOS.- Una cosa es cierta después de este proceso muchas cabezas van a caer, por el mal manejo de medios que se dio, en el que se filtraron reuniones, madruguetes, y guerras sucias para favorecer a quien pretenden dejar como responsable, etcétera y pronto vamos a ver que los cambios se avecinan, pues no es la imagen que la institución debe dar hacia afuera.

HISTORICO.- La maestra Dolores Lastras Ramírez, aspirante a la rectoría de la UASLP, tiene a su favor la trayectoria académica, la experiencia y el apoyo de la comunidad universitaria, toda vez que será histórico que encabeza una institución tan importante en tiempos donde no cualquier reúne los requisitos necesarios para volverla a la colocar en el lugar que se merece, por lo que hay grandes posibilidades de que sea electa.

AUSENTE.- La PROFECO en San Luis Potosí sigue permitiendo que se especule con los precios de productos de la canasta básica, ya que en los comercios se vende el huevo hasta en 60 pesos el kilo no obstante todas las denuncias que se hacen todos los días por parte de los consumidores; si alguien llega a ver al delegado o lo conoce, dígale que hay contingencia y se requiere que se ponga a trabajar.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Calle Esmeralda, en el fraccionamiento Real Providencia de Soledad, vecinos reportan una alcantarilla que se está hundiendo, lo que es un peligro para el paso de vehículos además de que el pavimento alrededor de la misma se está cuarteando.

PAVIMENTO DAÑADO.- En José de Gálvez y Ricardo B. Anaya comerciantes de la zona piden acción de las autoridades, ya que en este cruce importante el pavimento se está hundiendo, lo que dificulta el paso de todos los vehículos, y es que por la zona pasan unidades de gran tamaño lo que ha maltratado el pavimento.

QEPD.- Una triste noticia corrió este martes en el gremio periodístico, al trascender el fallecimiento del fotoperiodista Carlos Cataño, un elemento que prestó sus servicios en varias casas editoriales, e integrante de la llamada vieja guardia del periodismo potosino. Su recuerdo permanecerá. Que descanse en paz.

A MEDIAS.- Al considerar que el Interapas les está atendiendo a medias con el servicio, los vecinos del barrio de San Juan de Guadalupe ya amenazan con otro bloqueo de calles si éste no mejora. Y es que no entienden por qué las autoridades responsables no trabajan en ello en medio de la actual contingencia sanitaria. Otros sectores de la ciudad también reclaman el servicio de agua potable en la ciudad, y no hay que esperar a que salgan a las calles. ¿O si?