*Trabajadores siguen hacinados

*Siguen los bailes en la Capital

ENTREVISTA.- Hoy El Sol de San Luis presenta una entrevista con la ex oficial mayor del Registro Civil Teresa Carrizales, quien fue desalojada por policías del Ayuntamiento Capitalino de sus oficinas a rastras, se la recomendamos, en ella narra el motivo de su lucha y el por qué continuará con el juicio político que inició ante el Congreso del Estado por esa arbitrariedad, pero además revela otros datos importantisimos de cuando fue desalojada, como el que fue llevada a “pasear” por policías “detenida y sin zapatos, lo que debe servir para castigar a los responsables.

PRONUNCIAMIENTO.- El PAN cerró los ojos ante esta arbitrariedad sin embargo todo está registrado y ojalá hubiera un pronunciamiento severo, no es posible que se viole la ley y ellos que dicen son defensores de la verdad y de los derechos humanos han actuado solapando y de paso se llevaron de corbata a la CEDH, ni hablar.

COMO PONCIO.- El INEGI ahora deberá también adjuntarse a sus siglas las de Poncio Pilatos, pues se lavó las manos en eso de los trabajadores del censo que trae en las calles. México vive una pandemia muncial y ellos al igual que López Obrador, tratan de hacer parecer que no ocurre nada y no protegen a sus trabajadores.

NO ENTIENDEN.- En el ayuntamiento capitalino las autoridades municipales no entienden, por todos lados se exhorta a enviar a los trabajadores a sus casas para evitar contagios, pero no. Ahí los tienen, dicen que para que desquiten el sueldo. Qué bárbaros, esos si no tienen mother, si ellos ni les pagan, lo hacen los ciudadanos. Pero como en San Luis Potosí, todo mundo hace lo que quiere, pues ni quien diga nada.

DENUNCIA CIUDADANA.- Vecinos de la calle de Pánfilo Natera reportan que está en muy mal estado, lo que ha dificultando el paso de vehículos y peatones. Ya se ha reportado en múltiples ocasiones a las autoridades y solo les responden que es muy caro reparar la calle.

SIN PAVIMENTAR.- En la calle Ciprés de la colonia Foresta, vecinos piden que su calle sea pavimentada ya que es de tierra y es muy difícil transitarla; solicitan el apoyo de las autoridades para que ya les solucionen el problema, pues la gente se está cansado de esta situación, además las calles a la redonda sí están pavimentadas y en buen estado, y ésta calle 20 años en mal estado.

CITADOS.—Que muchos de los funcionarios que fueron citados por el gobernador para hablar de la contingencia contra el Coronavirus, pero no llegaron a la cita. Prefirieron no preocuparse por la manera de resolver lo que está sucediendo.

IRRESPONSABLES.—Unos dicen que Alberto Marrero fue irresponsable por llegar de España y tener contacto directo con al menos 45 personas y estar contagiado de Coronavirus, así lo tachan, pero a las primeras contagiadas de 50 y 20 años de edad no se les considera igual, a pesar de que también hicieron lo mismo, llegar y saludar a todos, al menos tuvieron contacto directo con 18 personas. Cuidado con lo que se expresa, hay que tener tantita cabeza para todo.

LLAMADO.- La secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la LXII Legislatura, diputada Angélica Mendoza Camacho, hizo un llamado a los padres de familia para que vigilen a sus hijos e hijas en el uso de las redes sociales, sobre todo, durante la etapa de contingencia sanitaria que se implementó ante los riesgos de contagio por la presencia del Covid-19, debido a que permanecerán en el hogar.

MEDIDAS.- El diputado Rolando Herver Lara llamó a los gobiernos federal y estatal para que de manera inmediata implemente medidas, con el fin de aminorar el impacto en la salud y en la economía que generará el COVID-19 en la población, pero particularmente en los sectores más vulnerables como los adultos mayores, la población de más escasos recursos, quienes viven de la economía informal, los grupos indígenas y la comunidad escolar.

LOS BAILARON.- Mucho se habló de un baile masivo realizado este fin de semana, pero el Ayuntamiento de la capital se deslindó al asegurar que se trató de un evento privado, por lo que no hubo necesidad de otorgar un permiso. Pretextos sobran.