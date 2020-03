*INEGI debe parar las encuestas

*Hospital 50 IMSS, con las uñas





PRETEXTOS.- Con temas legaloides que nadie entiende el INEGI trae en la calle a miles de encuestadores, que están en riesgo de contagiarse por el coronavirus, poniendo en riesgo su salud y la de la población también. No quieren suspender las encuestas pese a que hay disposiciones del gobierno federal y de Salud, por lo que la delegación de SLP se ve mal al no obedecer la contingencia. ¿De qué sirve entonces que se pida que respetemos la “sana distancia” si el propio gobierno viola ley? Es necesario que la autoridad intervenga para evitar casos extremos, pero además que el INEGI entienda que estamos ante un hecho inédito, riesgoso y que no debe exponer a sus trabajadores, nada más por quedar bien.

DENUNCIA.- Pese a las amenazas a que traen sometidos a los encuestadores del Censo, ellos realizarán una manifestación en Casa de Gobierno y demandarán la intervención del mandatario estatal para denunciar la falta de sensibilización de la delegación del Instituto. A ver si así.

VACILADA.- La disculpa del Ayuntamiento a la ex oficial del Registro Civil Teresa Carrizales, es una tomadura de pelo, a la que lamentablemente se prestó la CEDH, hay denuncias, hay una agresión y hay pruebas contundes como videos, fotografías, etc, que dan cuenta de un hecho que viola la ley. Aquí lo que procede es la renuncia inmediata de los involucrados por un delito que no se borrará con un “perdóneme usted”, pero además la restitución en su puesto de la afectada y una indemnización. Sino al rato todos van a querer dar una “disculpa” por cosas como esas que la verdad dejaron muy mal parado al Ayuntamiento de la Capital.

ABUSOS.- Nomás falta que los panistas quieran también ofrecer una “disculpa” a todas las trabajadoras sindicalizadas que corrieron de su empleo, en esta administración municipal, para meter a los cuates, compadres, novias, etcétera. A ellas se les debe restituir en su empleo, pagar salarios caídos, indemnizarlas por daños y perjuicios y aplicar la ley por abuso de autoridad a sus empleadores, que utilizaron un cargo público para quitar el pan de la boca a trabajadoras desprotegidas. La autoridad no se debe prestar a una burla, porque además hay constancia de estos abusos y están plenamente registrados cada uno de los casos y que no olvide que los electorales castigarán con su voto a los involucrados.

SIN SERIEDAD.- La CEDH incurre en actos de poca seriedad, sin pruebas, sin investigaciones y por simples dichos, emite postura sobre hechos que no le constan ante la presión de intereses personales y políticos, solamente para salir del paso, cuando se supone que debe ser una institución en la que todos debemos confiar y que no debe prestarse a intereses oscuros.

TRANSICIÓN.- La UASLP está en una encrucijada, renovarse o morir. Es obvio que los propios universitarios, académicos, trabajadores, etcétera, exigen y demandan un cambio en las estructuras de la Universidad, por lo que de no facilitar esa transición se estima vendrán tiempos difíciles que nadie quiere que ocurran. Con plena convicción los responsables deben abrir el abanico y permitir elecciones libres para elegir al nuevo rector y facilitar el cambio, no hacer implica una cerrazón que seguro se abrirá al igual como ha ocurrido en otros tiempos como un paso natural.

CON LAS UÑAS.- Personal del IMSS como médicos y enfermeras, están en grave riesgo de contagio del coronavirus, por la falta de cubrebocas, gel antibacterial, etcétera, debido a que el suministro es raquítico y cuando les dan de parte del instituto, quieren que les dure para siempre, lo que no se vale. No es posible que equipo protector tan necesario en este momento de contingencia, se les racione cuando hay que cuidar al personal de Salud, con todo, para que sigan al pie del cañón. Además dicen que hay jefes que hasta al vive latino se fueron y andan como si nada en el hospital 50. ¡Uf!