SIN AGUA.- Los habitantes del fraccionamiento San Angel Segunda Sección llevan varios días sin agua potable en la red y ya sabe usted, por “arte de magia” empiezan a aparecer los vendedores de agua en pipas, que quién sabe de qué méritos gozan, porque son los primeros en enterarse de la escasez del líquido, lo que fortalece las sospechas de que es el negocio redondo del Interapas, y no se sabe para cuándo se restablecerá el servicio.

IRRESPONSABILIDAD.- Ayer dos medios de comunicación, uno estatal y otro regional, determinaron publicar una nota falsa, donde daban cuenta de que el diputado Rolando Hervert Lara, había sido contagiado de coronavirus, y con todo lo que ello implicaba por el número de personas con las que el legislador tuvo contacto. Esto fue desmentido, pero la irresponsabilidad ahí queda, como una raya más al tigre.

INTENSA ACTIVIDAD.- Mientras en muchas instituciones y empresas la emergencia por el Coronavirus ha limitado las actividades, para el alcalde Xavier Nava Palacios, se ha multiplicado el trabajo con sinnúmero de reuniones con diversos sectores, para aplicar las estrategias preventivas. Por cierto que en las reuniones de trabajo celebradas en los últimos días han surgido numerosas acciones, algunas ya vigentes y otras que se comenzaron a aplicar este pasado viernes.

TAJANTE.--- El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Diputado Martín Juárez Córdova fue tajante ante la contingencia de salud por el Covid-19, en el Poder Legislativo "no van a estar de vacaciones", asesores, personal y diputados y Diputadas estarán en contacto permanente para seguir revisando las iniciativas que se encuentran en comisiones con fin de tenerlas listas y poder dictaminarlas cuando pase lo peor de esta contingencia, incluso si así se requiere se podría llamar en cualquier momento a sesionar.

TRABAJO SIN GRILLA .— Sin duda, en las contingencias es cuando se reconoce a los verdaderos liderazgos, en este caso en el sector educativo donde SUTCECyTE representado por Alfredo Rodríguez López, logró sumar de forma voluntaria a sus agremiados para sanitizar los planteles de todo el estado y oficinas de dirección general. Una labor solidaria en favor de la salud de toda esa comunidad educativa.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Avenida Mezquital con Salamanca, en el Saucito, vecinos reportan un socavón que cada día se hace más grande, además de que no es el único hoyo en la calle, lo que dificulta el paso de los vehículos por la zona y esto podría ocasionar accidentes, por lo que piden ayuda a la autoridad ya que los vehículos al intentar esquivar los hoyos ponen en peligro a los peatones.

HUNDIMIENTO.- En el Barrio de San Sebastián, de la calle Carlos Díez Gutiérrez con Parrodi, vecinos reportan un hundimiento en el pavimento, lo que afecta el flujo vehicular ya que la profundidad del mismo dificulta el paso de todos los automóviles.

CIERRAN BARES.- El edil soledense señaló la importancia de la participación de la ciudadanía para enfrentar este problema de salud, por ello, pidió que sea tomado con mucha responsabilidad y conciencia por parte de dueños de los bares, los primeros comerciantes afectados por la contingencia del COVID-19 en este municipio.

COMO SIEMPRE.- Sin lugar a dudas, cuando surge una problemática como esta del coronavirus, todo mundo ofrece remedios y más hoy en día que a través de las redes sociales están al alcance de todos, sólo es cuestión de ganarlos, pero lo que sí asombra es ver que todo se puede, pero no se quiere, y como ejemplo, ahí están algunas clínicas del Seguro Social que pronto se reorganizaron y atienden con rapidez hasta en las puertas.

NO ES BUEN PLAN.- Lo que sí no resulta es la medida en los bancos de la ciudad, resulta que dejan entrar a pocos para que no se aglomeren dentro de las instalaciones, pero da la casualidad que en las filas están más que apilados, y muchos de ellos con síntomas a lo mejor no de coronavirus, pero sí de gripa o de influenza, habrá que pensar en otro mejor plan contra la contingencia.

OTROS MÁS.- En algunas de las recaudadoras de Finanzas, sucede lo mismo, dejan entrar de tres en tres y mientras, los de afuera amontonados hasta en los tacos, no puede ser eso, habrá que implementar otro proceso.