*Bancos a tope y no dejan entrar

*Reunión de alcaldes en Sedesore





¿PERO COMO LE HACEN?.- Que las autoridades están pidiendo a la población que se lave las manos continuamente, pero el problema es que no hay agua en la red, o a veces si y a veces no, por lo que algo se debe hacer para que esto no vaya a generar enfermedades y haga crisis el problema o vayan a salir las potosinas enchiladas.

SIN AGUA.- En plena contingencia ambiental, vecinos del fraccionamiento Central-Capricornio, se quejaron de la escasez de agua que sufren desde hace semanas; los quejosos se preguntan cómo van a atender las medidas sanitarias, como el lavado constante de manos, sin carecen del recurso hídrico. También se quejan que, en los últimos días, los teléfonos “de atención” de Interapas, suenan ocupados.

SIN SISTEMA.- Usuarios del banco Banorte, en especial de la sucursal que se ubica frente a la explanada de Fundadores, denunciaron que este jueves se cayó el sistema de esa institución, y que se les hizo esperar varias horas antes de avisarles que no había servicio en cajas ni atención a clientes.

MAL SERVICIO.- Las quejas en contra del Interapas de Soledad son graves, hasta el alcalde Gilberto Hernández afirma que nunca habían tenido un servicio tan malo y algo se debe hacer ya que la crisis por la pandemia del coronavirus viene con fuerza y mientras la titular no se ponga a trabajar, la situación se pondrá color de hormiga y la gente de las colonias donde no llega el líquido es brava.

PROFECO INVISIBLE.- Ante la escasez de productos, acaparamiento, encarecimiento del gel antibacterial, falta de cubre bocas, centros comerciales invadidos por compradores que arrasan con todo, la autoridad se mantiene callada, sin medidas de ninguna índole y deje usted la estatal que es pasiva por convicción sino la federal y en este caso, la PROFECO se mantiene de brazos cruzados o al menos eso aparenta.

ORALE.- padres de familia cuyos hijos estudian en la secundaria número 36 están inquietos porque ahí estudian dos muchachos de origen colombiano que habrían presumido a sus compañeros haber viajado a España en días recientes, dicen que la directiva del plantel no hizo algo previo a la suspensión de clases, para realizarles algún diagnóstico.

HUMANISMO.- Hace falta que el Ayuntamiento de la Capital se ponga a trabajar y disponga medidas de protección a la población de la Capital por el coronavirus. Lo primero es disponer que no se corte el agua por el Interapas por una cuestión de humanismo. Pero además que garantice el abasto y no politice el otorgamiento del servicio como hace en Soledad.

DENUNCIA CIUDADANA.- En la calle Carnot, de la colonia Progreso, vecinos reportan que existen varios postes de concreto que pertenecen a la CFE que se encuentran cuarteados y se desprenden fragmentos de ellos, los cuales han llegado a un punto de estar tan débiles que el aire los mueve, por lo que los colonos de la zona temen puedan caer y causar accidentes graves o destrozar sus viviendas.

COLAPSANDO.- En la calle Profesor Gómez con calle Monterrey se encuentra una casa en abandono, la cual está en condiciones deplorables, los vecinos temen que pueda colapsar ya que se encuentra llena de cuarteaduras, por lo que piden ayuda para que se evite algún accidente si la casa llega a colapsar.

NO ENTIENDEN.- Hay funcionarios que no se han sumado a las acciones implementadas por el gobierno estatal para frenar la propagación del coronavirus, por ejemplo la directora de Desarrollo Humano de la Sedesore, que en plena contingencia se le ocurrió realizar una reunión con alrededor de 15 presidentes municipales; en la dependencia además, no se han colocado filtros sanitarios, ni gel antibacterial hay en los accesos.

SEDESORE OMISA.- Después de la tromba que sacudió el ejido La Joya en el municipio de Salinas de Hidalgo, es hora en que la SEDESORE no informa oficialmente los programas, beneficios y apoyos que destinará o ha destinado para los afectados, a menos que sea cierto que se ha quedado sin actuar y dejó a su suerte a las personas damnificadas; el titular debería trabajar un poco más.