TEMPERATURA.- Escuche hoy a las 20:00 horas en ABC Radio el programa Termómetro 20-21, que tendrá como invitado al Fiscal Electoral Javier Montalvo Pérez, para tratar los temas más importantes que impactarán en el proceso electoral del próximo año en que los potosinos elijan, gobernador, alcalde capitalino, diputados locales, federales y regidores. Temas como la imparcialidad de la Fiscalía que ha sido cuestionada por los partidos políticos, así como el tema del presupuesto y las funciones de esa áreas serán tratadas hoy. Lo esperamos Roberto Gutiérrez, Emanuel Landeros y Ramundo Rocha.

NO TEMAN.- El Ayuntamiento de la Capital se ha visto “marro” en eso de permitir a sus trabajadores que no acudan a la Unidad Administrativa y el coronavirus les puede dar un susto. El edificio es viejo, está super saturado de trabajadores, la mayoría de confianza que entraron con la administración de Xavier Nava y hay apilamiento con los sindicalizados, pero la autoridad municipal se niega a autorizar que se otorguen permisos, se adelanten vacaciones, etc a fin de evitar contagios. Pero bueno así dicen que son los panistas, empresarios al fin.

NEGREROS.- En el Censo están igual, aún sabiendo que hay riesgos graves, obliga a los trabajadores enfermos a ir a levantar encuestas, pese a que la ley, lo prohibe, lo que se ve mal, ya que están violando la ley que obliga a proteger a los vulnerables. Lo peor es que los amenazan con quitarles 500 pesos diarios del salario a los que falten. Qué bárbaros. ¿Lo sabrá López Obrador?

SUSPENSIÓN.- Hay quienes opinan que la SEGE debe suspender clases, en cuanto ya, debido al riesgo de contagio. Ayer se vio a policías vigilando la salida en las escuelas, pero eso no ayuda. Además hubo mucha aglomeración a la hora de la salid de los planteles educativos. Ya hay diez estados en el país, que pararon y se debe tomar la medida y evitar situaciones dificiles para todos.

PRIVADAS YA.- Muchos planteles educativos privados ya tomaron la decisión y es bueno, ya que ayudará a evitar los contagios, que hasta ahora no se sabe en que punto están, luego de que ayer ya se registró el tercer caso, en San Luis Potosí.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Andador Curie, en la Simón Díaz, habitantes reportan una fuga de aguas negras, y es que la tubería está expuesta debido a un hoyo en la banqueta, que además de expedir malos olores y ser un foco de infección es un peligro para los peatones.

CABLES PELIGROSOS.- Calle Estados Unidos, colonia Simón Díaz, vecinos reportan que varios postes de luz tienen los cables eléctricos casi hasta el suelo, lo que es un riesgo para los que circulan por la zona ya que al estar tirantes el aire los mueve, esto es muy peligroso ya que los cables se pueden fracturar y causar algún accidente grave, ya sea a peatones o vehículos

MEDIDAS PREVENTIVAS.- Como era de esperarse, el Congreso del Estado anunció medidas preventivas para reducir las posibilidades de contagio en sus instalaciones y van desde los filtros con alcohol/gel hasta las sesiones de pleno y comisiones a “puerta cerrada” pues solo estarán diputados y personal escencial, todo lo demás como foros, consultas y atención a manifestantes, queda suspendido hasta nuevo aviso; los periodistas también deberán acatar medidas de contención.

IRRESPONSABILIDAD.- La recomendación de las autoridades a la población en general es que no replique noticias falsas de las redes sociales, ni sugerencias médicas, mucho menos aquellos contenidos que hablan de “toques de queda o cientos de enfermos que el gobierno oculta”, ya que así se contribuye a la psicosis, el pánico y la toma de decisiones equivocadas. Siga las redes sociales de las autoridades.

EVENTO MASIVO.- Bien por un grupo de empresas dedicadas a la diversión nocturna que optaron por parar actividades, debido a la alerta sanitaria, y reabrir hasta nuevo aviso. Malo por aquellos que siguen anunciando eventos masivos, como un encuentro de sonideros que se realizará en el Club Deportivo 2000 y que está programado para el próximo fin de semana. Ojalá alguna autoridad con mando, intervenga.