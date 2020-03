CON MANZANITAS.- El alcalde de Mexquitic se quiere pasar de listo y no se ve que haya autoridad que le diga que estamos en contingencia de salud. Realizó su evento de La Mujer Emprendedora, que en otra fecha hubiera sido muy bien visto, pero no ahora, que se han suspendido todos los eventos donde se congregue a muchas personas. Se ve que no hay control de los alcaldes y así pues no se puede.

¿SUSPENSIÓN?- Muchos estados del país suspendieron clases desde hoy 17 de marzo y aquí no se sabe el por qué no se tomó la misma medida, si ya se están tomando, se han cancelado eventos de todo tipo, nadie sabe para qué se manda a los escolares a la escuela, si sólo se les va a exponer a un contagio.

TRAMPOSOS.- Que a los jóvenes que prefirieron salirse del INEGI que trabajaban en el Censo, por la falta de condiciones de seguridad y ahora también de salud, el instituto ni las gracias les dio. Que los trajo trabajando quince días en pleno sol, sin ayuda para transporte, cargando unas mochilotas, sin vigilancia, ni apoyo ni nada y no les quiere pagar los días que laboraron. La verdad que mal ejemplo de una dependencia de gobierno, en la que los jóvenes confiaron. ¿quién se quedará con ese dinero? ¿Si ya lo habían ganado los muchachos? No se valen esas acciones.

LOS EXPONEN.- Nadie como se realiza el Censo en otras partes del mundo, pero ante contingencias de este tipo, como las que hay ahora en México, principalmente las de inseguridad y ahora la de salud, se deben buscar alternativas en las que se use la tecnología y evitar poner en riesgo a los trabajadores. Algo se debe de hacer e incluso suspenderlo, pues no es conveniente exponer a quienes laboran de buena fe.

DENUNCIA CIUDADANA.- En Avenida Fray Diego de la Magdalena frente al Panteón del Saucito se encuentra un hoyo que dejó abierto Interapas, en donde se pensaban hacer arreglos para reparar la tubería, pero sólo dejaron la obra inconclusa, lo que resulta un peligro para conductores y peatones debido al gran tamaño de este hoyo.

GRAN FUGA.- En la calle Escocia, fraccionamiento las Mercedes, vecinos reportan que debido a una fuga de agua potable el pavimento de esta calle se está deteriorando, cuarteándose y fracturándose en algunas partes, además de algunos hundimientos, y por si fuera poco las casas cercanas se están viendo dañadas debido a la constante humedad.

PRESUMEN.- En Coepris hay una persona que presume ser jefa de prensa de la institución y ni si quiera ha tenido la gentileza de presentarse como tal, con la gente que es a la que va a auxiliar con su trabajo. El departamento existe porque hay gente de prensa, hay que ver más allá de la linda oficinita.

CAFRES.- Muy mal, los automovilistas que echan agua a la gente que está esperando el camión en la Alameda, en estos días de lluvia, deben tener cuidado, el sábado al menos se registraron cuatro incidentes a consecuencia de las precipitaciones. No sigamos con este estrés vehicular.

RECURSOS.- Es urgente que el Gobierno del Estado se reúna con los legisladores y acuerden una ampliación presupuestal para enfrentar las consecuencias del COVID-19, de hecho, ya deberían llevarse a cabo jornadas de sanitización en espacios púbicos, escuelas, hospitales, transporte, público, etcétera, pues en estos momentos quedarse de brazos cruzados no es opción. Sin crear psicosis ni alarma, no esperar a que la epidemia tome la delantera, empezando por localizar a las personas que hayan viajado a Europa en los últimos días y someterlas a análisis.

INDIFERENTE.- Tal parece que al señor Miguel Ángel Álvarez, responsable del Instituto Potosino del deporte, poco caso está haciendo de las recomendaciones por la crisis del coronavirus; hasta el momento, no ha anunciado la cancelación de eventos deportivos, varios de ellos aún programados para la Semana Mayor, que alguien le recuerde de la suspensión de los diversos eventos.

CAMPAÑA COVID-19.- Esperemos que el Ayuntamiento de Soledad, emprenda una campaña de prevención contra el Coronavirus y/o medidas de prevención para aminorar los riesgos de contagio en este el municipio, pues sus habitantes o no creen o no saben de dicho padecimiento; qué está pasando?, se le debe tomar seriedad a esta enfermedad que ya es considerada una pandemia.