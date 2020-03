*En el PAN ya se les rebelaron

*Crisis de medicinas en ISSSTE

EN CRISIS.- El Cobach está en crisis y ya se le salió de las manos a la directora Marianela Villanueva, por las múltiples denuncias de acoso que hay en conta de maestros, a las que incluso ya se sumaron ex alumnas de esa institución por lo que algo hay que hacer rápido para evitar que el problema siga avanzando y vaya a degenerar en una situación que luego no se pueda controlar. Una cosa es cierta las autoridades sabían de las voces que al interior de los planteles habían denunciado timidamente de acoso, pero nunca quisieron intervenir, es más desestimaron lo que se decía, hasta que explotó.

¿QUIÉN MANDA? El dirigente del PAN, Francisco Aguilar, anda un poco perdido en cuanto a la responsabilidad que tiene con su partido y queriendo sacar raja política, dice que falta previsiones para atacar un posible contagio masivo del coronavirus. Eso que se lo deje a las autoridades de Salud, que ya tienen buen rato trabajando en ese asunto, con mucha información y con un programa preventivo. Él, que ponga orden al interior de su partido donde dicen quien manda es el alcalde capitalino, bueno a los que tiene en la nómina, porque los demás ya se le rebelaron.

DRAMA.- La falta de medicina en el ISSSTE es un asunto grave y los dirigentes sindicales de las grandes secciones del SNTE, de la FSTSE y de muchas dependencias federales, fuertes prefieren agachar la cabeza y no decir ni pio, ante un problema que afecta tanto a los activos como a los jubilados. Luego se asustan de que los quieren quitar de sus puestos y como no, si solo se dedican a gastarse las cuotas, pero no son para siquiera mandar un escrito a México para pedir que se normalice el abasto y los trabajadores no mueran por el desabasto.

AGACHONES.- Vino el Director nacional del ISSSTE a entregar préstamos y ninguno de ellos tuvo los arrestos suficientes para plantearle el problema y exponer la gravedad de la situación, por lo que se vieron agachones, mientras los trabajadores pasan las de Caín para comprar con su dinero los medicamentos que la institución dejó de darles, pese a que les descuentan sus cuotas durante años y nadie sabe a donde va a parar ese dinero. Ni hablar.

INEGI.—Nos cuentan que se están saliendo muchos encuestadores del INEGI, porque no están muy organizados para este censo, algo les falló, aparte de los presuntos casos de robos a encuestadores, que se deberían investigar, pero antes que otra cosa también apoyarlos con vigilancia porque además de andar a “pata” en las peores colonias, andan las muchachas solas.

POR CIERTO.—Muchos de los encuestadores se quejan de sus supervisores que no dan las facilidades para el trabajo que realizan aún y cuando saben que están en riesgo en algunas zonas de la ciudad. Otras hasta les piden a sus subordinados que vayan por ellas a sus casas, lo que no se vale, pues se ve abuso.

VÍCTIMA.- El diputado Pedro Carrizales “El Mijis” uso la tribuna del Congreso del Estado para nuevamente victimizarse y decir que por ser “pandillero” lo critican, pero que su “lucha” seguirá a favor del aborto aunque le digan que es un “asesino de bebés”; lo que no entiende el legislador es que no es obligación pensar como él, estar de acuerdo con sus posturas y aplaudirle, pues cada ciudadano es de libre pensamiento y postura frente a cualquier tema.

SOLUCIONES.-- Hace un buen tiempo, el Gobernador Juan Manuel Carreras López, decidió fundar la Mesa de Feminicidios, en donde participan dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad y especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con el fin de tener la punta de la madeja en las manos y se tuvieron algunos éxitos importantes. Hoy se van a reunir nuevamente para analizar el contenido del Banco de Datos e Información Sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BAEVIM), para dar otros pasos hacia adelante.

CUÍDESE.- Llegó el fin de semana y se instalarán los “Operativos Antialcohol” donde los abusos y violaciones a los derechos humanos están a la orden del día y así se puede constatar en las redes sociales donde se hacen las denuncias. De preferencia toma –aunque sea una- no maneje, porque se pondrá en manos de estos elementos de Tránsito Municipal depredadores que ya se frotan las manos para hacer de las suyas.

VIGILANCIA EN CALZADA.- Transeúntes que acostumbran andar por la zona peatonal de la Calzada de Guadalupe, están solicitando mayor vigilancia de la Policía, ya que señalan que apenas oscurece y salen los grupos.